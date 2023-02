Emir Mahira Pemeran Film Dear David, Dulu Main Bola di Garuda di Dadaku

TEMPO.CO, Jakarta - Film Dear David di Netflix mendapat perhatian publik belakangan ini. Film yang mulai tayang 9 Februari 2023 ini menjadi perbincangan karena alurnya yang tak terduga.

Dilansir dari netflix.com, Dear David berkisah tentang kehidupan seorang siswi SMA, yakni Laras yang memiliki reputasi baik dan berprestasi. Sayangnya reputasi tersebut harus hancur ketika blog pribadi miliknya yang berisi fantasi cabul terhadap David, lelaki yang ia suka tersebar ke seluruh warga sekolah.

Di samping isu kontroversial yang diangkat dalam Dear David, film yang memiliki rating 18+ ini mengandung pesan tersirat bahwa semua orang bisa memiliki fantasi seksualnya masing-masing.

Selain dibintangi Sheninna Cinnamon sebagai tokoh utama wanitanya, film ini juga mengajak Emir Mahira sebagai tokoh utama lelakinya.

Profil dan Karier Emir Mahira

Emir Mahira yang memerankan David pada film ini ternyata memulai debutnya pada film Garuda di Dadaku pada tahun 2009. Pada film tersebut, ia berperan sebagai Bayu Purnomojati, seorang bocah yang ingin menjadi pemain sepak bola dalam rangka mewujudkan cita-cita ayahnya yang kandas.

Mengutip dari festivalfilm.id, lelaki yang lahir pada 17 September 1997 ini juga membintangi seri kedua Garuda di Dadaku yang dirilis pada 2011.

Emir juga sempat berperan sebagai Aldo dalam Rumah Tanpa Jendela bersama Raffi Ahmad dan Dwi Tasya pada 2011. Atas perannya tersebut, ia mendapatkan penghargaan Piala Citra pada bintang utama pria terbaik di Festival Film Indonesia.

Aktor yang lahir di Jakarta dengan nama lengkap Emir Mahira Salim ini pun pernah masuk nominasi aktor utama terbaik pada Festival Film Indonesia 2009 dan 2012. Penghargaan lainnya yang pernah diraihnya ialah Best Performance di The Isfahan International Film Festival of Children and Young Adults di Teheran, Iran.

Pada 2013, Emir melakukan come backnya sebagai aktor dengan membawakan peran Soekarno kecil pada film Soekarno: Indonesia Merdeka.

Kemudian di tahun 2022 lalu, ia kembali melakukan seni perannya pada film horor Kalian Pantas Mati bersama Gabriella Warouw dan Angel Sianturi.

Masa remaja Emir dilalui di SMP Labschool Kebayoran. Akan tetapi karena ayahnya harus dimutasi ke Singapura, ia dan keluarga pun ikut pindah ke sana.

Di Singapura, ia melanjutkan pendidikannya di International School of Singapore hingga tamat SMP. Lalu mutasi kembali diberikan kepada ayahnya, sehingga ia harus memulai masa SMA-nya di International School of Kuala Lumpur, Malaysia.

Setelah lulus SMA, Emir kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan Marketing di Sauder School of Business University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada.

