Pink Venom Jadi Lagu Tercepat Raih 400 Juta Streaming di Spotify dari Idol K-Pop Wanita

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Pink Venom yang dinyanyikan girl group Korea BLACKPINK kembali memecahkan rekor. Kali ini, Pink Venom yang dirilis pada Agustus 2022 memecahkan rekor di Spotify sebagai lagu dari idol K-Pop wanita tercepat yang meraih 400 juta streaming, yaitu selama 5 bulan setelah rilis.

Prestasi Pink Venom Selama Ini

Pink Venom telah mengukirkan sejumlah prestasi yang memperkuat BLACKPINK sebagai grup idola K-Pop perempuan nomor satu di Korea. Merujuk pada Billboard, Pink Venom menjadi lagu yang paling banyak diputar di YouTube selama 24 jam pada 2022, yaitu sebanyak 90,4 juta kali.

Catatan lainnya, Pink Venom hanya membutuhkan 17 hari pascarilis untuk mendapatkan 100 juta streams pada platform Spotify. Dikutip dari Soompi, pencapaian tersebut membuat Pink Venom menjadi lagu tercepat yang mendapatkan 100 juta streams baik di antara grup K-Pop wanita maupun grup musik wanita pada umumnya. Kemudian, Pink Venom menjadi lagu ke-24 BLACKPINK yang memiliki 100 juta streams.

Pink Venom bukanlah satu-satunya lagu BLACKPINK yang berhasil mendapatkan 400 juta streaming. Sejumlah lagu lainnya, yaitu How You Like That, Kill This Love, Ddu-du ddu-du, Kiss and Make Up, Ice Cream, As If It’s Your Last, dan Boombayah.

Jumlah Penonton Pink Venom di Youtube

Single ini juga menjadi lagu K-Pop 2022 yang paling cepat ditonton sebanyak 400 juta kali di Youtube. Pencapaian ini sekaligus menjadi lagu kesepuluh BLACKPINK yang ditonton sebanyak 400 juta kali. Hingga 13 Februari 2023, Pink Venom telah ditonton sebanyak lebih dari 500 juta kali.

Mengutip dari Chosun Biz, lagu Pink Venom dinilai memiliki sejumlah daya tarik yang menjadi alasan ketenarannya. Dimulai dari beat di intro yang kuat diikuti dengan instrumen alat musik tradisional Korea. Rap dan penampilan yang ditampilkan oleh keempat personel juga mampu menunjukkan karisma berbeda kepada penggemar.

Mengutip dari Cosmopolitan, lagu Pink Venom dibuat untuk menunjukan citra BLACKPINK sebagai sebuah grup. Jennie BLACKPINK dalam wawancaranya dengan Cosmopolitan menjelaskan konsep kontradiksi yang melekat pada nama BLACKPINK merupakan pesona inti. Pesona ini turut diterapkan dalam penciptaan lagu dan judul Pink Venom. "Kami ingin menunjukkan itu. Itu Pink Venom, racun yang menyenangkan, itu kata-kata yang paling mengekspresikan kita, ” kata Jennie BLACKPINK.

