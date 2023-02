Rossa Ajak Penonton Menggalau di Festival Pasar Musik 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Rossa meriahkan Festival Pasar Musik 2023 hari ketiga, Minggu, 12 Februari 2023 di Gambir Expo, Jakarta. Tampil dengan busana serba hitam, Rossa memulai dengan lagu Ku Menunggu dari album Harmoni Jalinan Nada & Cerita (2010).

Rintik hujan tidak menyurutkan semangat penonton untuk menggalau bersama lagu-lagu Rossa. "Apa kabar kalian semua? Ada yang siap galau-galauan pakai lagu aku? Wow," kata Rossa sebelum menyanyikan lagu Masih dan Jangan Hilangkan Dia.

Ia menjelaskan sedikit tentang lagu Masih dari album Another Journey : The Beginning (2023), bercerita soal perasaan seseorang yang masih tertinggal di ingatan mengenai orang di masa lalu. "Meski kadang sudah semua usaha, udah berusaha nge-mute Instagramnya, udah hapus-hapusin foto di gallery. Tapi ketika dia cuma WA doang 'kamu lagi ngapain?' atau dia cuma nge-reply Story kamu 'Kamu cakep deh'. Runtuh semua pertahanan ini. Jadi lagu ini bercerita tentang sebuah perasaan yang masih selalu ada," kata Rossa.

Rossa Bawakan 2 Lagu Baru

Kali ini, Rossa menyanyikan 2 lagu barunya yang dirilis awal tahun ini, yaitu Bawalah Aku Pergi dan Lupakan Cinta. Bawalah Aku Pergi merupakan lagu ciptaan Budi Doremi yang menjadi soundtrack serial drama Mantan Tapi Menikah.

"Memang ada mantan-mantan yang mungkin oke-oke saja kalau balikan, ya kan? Kayak di film Mantan Tapi Menikah," kata Rossa. "Aku mau memperkenalkan sama kalian semua. Mudah-mudahan suka sama lagu baru aku ini ya."

Sementara, Lupakan Cinta merupakan salah satu lagu dari album Another Journey: The Beginning (2023) yang diciptakan oleh Mahalini dan Titin. Another Journey: The Beginning berisikan lagu-lagu Rossa yang dibuat sejak 2020 hingga 2022.

"Lagu ini (Lupakan Cinta) bercerita tentang perasaan ketika kita pengen balik, dia enggak pengen balik. Tapi ketika dia pengen balik, aku udah enggak pengen balik lagi," kata Rossa. "Kalau kamu mau balik lagi sama aku, kamu mohon sama Tuhan dan bersujud, seperti yang aku lakukan dulu. Buat aku kamu udah selesai, aku ingin mencintai diri aku."

Sebanyak 10 lagu dibawakan Rossa di Festival Pasar Musik 2023 hari terakhir. Lagu Glenn Fredly berjudul Sekali Ini Saja dan Terlalu Cinta dibawakan cukup melow. Untuk mengakhiri penampilannya, Rossa mengajak penonton untuk lompat dan berjoget bersama dengan irama lagu yang up beat dari Pudar, Sakura, dan Hey Ladies.

