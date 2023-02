Seulgi Menanjak Popularitasnya sebagai Idola K-Pop tak hanya Bersama Red Velvet

TEMPO.CO, Jakarta - Kang Seul Gi atau dikenal Seulgi idola K-Pop yang lahir pada 10 Februari 1994 di Ansan, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Ia menempuh pendidikan di School of Performing Arts Seoul. Pada 2007, ia memulai pelatihannya di SM Entertainment.

Pada 2013, ia menjadi salah satu dari tiga trainee pertama yang diperkenalkan ke publik melalui proyek pradebut SM Entertainment, SM Rookies, bersama sekarang anggota NCT Jeno dan Taeyong. Pada 1 Agustus 2014, Seulgi debut sebagai anggota Red Velvet.

Perkembangan karier Seulgi

X

Mengutip Korea Herald, satu tahun setelah debutnya, ia mendapat kesempatan untuk membintangi musikal hologram School Oz sebagai peran utama. Pada Juli 2016, Seulgi merilis Don't Push Me dengan rekan satu grupnya, Wendy sebagai bagian dari soundtrack serial televisi Uncontrollably Fond. Masih pada tahun yang sama, ia juga mengikuti kompetisi King of Mask Singer.

Penghujung 2016, ia merilis lagu digital single berjudul Sound of Your Heart bersama Wendy dan artis SM lainnya untuk proyek musik digital SM Station.

Mengut Naver, masih bersama Wendy, ia merilis lagu You're the Only One I See sebagai bagian dari soundtrack drama Hwarang: The Poet Warrior Youth. Sebagai bagian dari SM Station, ia juga merilis lagu duet berjudul Darling U dengan labelmate Yesung pada Januari 2017.

Dua bulan kemudian, labelmate Mark yang memberikan kesempatan kepadanya untuk tampil membawakan Drop. Seulgi juga pernah berperan bersama enam idola K-pop lainnya di Idol Drama Operation Team yang mengharuskan mereka membuat serial televisi sendiri berjudul Let's Only Walk the Flower Road. Pada 2017 pula ia merilis remake dari lagu Doll milik Shin Hye Sung dan Lee Ji Hoon.

Pada Februari 2018, Seulgi dikonfirmasi menjadi bagian dari pemeran Law of the Jungle, serial televisi milik Meksiko. Ia juga dikonfirmasi menjadi bagian dari pemeran variety show berjudul Secret Unnie sama. Satu tahun setelahnya, ia merilis Always, sebuah balada tentang cinta abadi untuk soundtrack The Crowned Clown.

Pada 20 April 2020, SM Entertainment mengonfirmasi, Seulgi menjadi bagian dari subunit pertama Red Velvet, bersama rekannya Irene. Red Velvet – Irene dan Seulgi berhasil debut pada 6 Juli 2020 dengan EP Monster. Ia dan Irene juga membintangi spin-off reality show berjudul Red Velvet Level Up Project!.

Pada Januari 2021, Seulgi tampil dalam video musik Eeny Meeny milik rekan satu labelnya, Yunho. Seulgi juga berkesempatan kolaborasi dengan rapper Bewhy untuk merilis video musik Born Confident sebagai bentuk kampanye Volkswagen.

Pada akhir 2021, Seulgi tampil di lagu BamBam Who Are You dari EP B keduanya dan terungkap sebagai anggota supergrup Got the Beat bersama rekan satu grup Red Velvet, Wendy. Grup ini memulai debutnya pada 3 Januari 2022. Pada 13 September 2022, diumumkan Seulgi akan debut sebagai solo dengan perilisan EP pertamanya yang berjudul 28 Reasons.

Pilihan Editor: Seulgi Red Velvet Debut Solo Lewat Mini Album 28 Reasons: Ini Waktu yang Tepat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.