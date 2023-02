Drama Korea Netflix Terbaru Februari 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea bagi penggemarnya selalu punya daya alur cerita atau pemerannya. Pada Februari 2023, terdapat drama Korea Netflix terbaru.

Apa saja drama Korea pada Februari?

1. Love to Hate You

Love to Hate You drakor yang dibintangi oleh deretan artis ternama Korea Selatan, antara lain Kim Ok Vin (Yeo Mi Ran), Teo Yoo (Nam Gang Ho), Go Won Hee (Shin Na Eun), dan Kim Ji Hoon (Do Won Jun). Drama yang telah tayang di Netflix sejak 10 Februari 2023 ini mengisahkan tentang Yeo Mi Ran, seorang pengacara perempuan pindah ke firma hukum Gilmu.

Saat bergabung dengan firma hukum Gilmu, ia ditugaskan menjadi bagian dari pengacara bidang entertainment mengurusi permasalahan para artis sehingga membuatnya bertemu Nam Gang Ho.

2. Unlocked

Film dengan genre misteri kriminal ini akan tayang di Netflix pada 17 Februari 2023. Film ini menceritakan tentang Chun Woo Hee (Na Mi) yang bekerja di bidang pemasaran perusahaan start-up. Ia pekerja kantoran biasa yang bekerja keras setiap hari.

Namun, suatu hari, Na Mi kehilangan ponsel pintarnya. Tapi, untungnya ia mendapat kembali ponselnya. Sejak saat itu, hari damainya yang biasa pun terancam. Im Si Wan (Joon Young) kebetulan mengambil ponsel Na Mi. Joon Young yang mendekati Na Mi dengan menggunakan ponsel miliknya melakukan kejahatan menggunakan ponsel tersebut. Kim Hee Won (detektif Ji Man) menemukan petunjuk dari kasus yang sedang diselidiki.

3. Mr. Queen

Mengutip Asianwiki, drama serial ini mengisahkan tentang Choi Jin Hyuk (Jang Bong Hwan) sebagai koki yang harus menjalani hidup di istana untuk kembali ke masa kini dan hidup aslinya. Itu setelah terbangun dalam tubuh seorang ratu Shin Hye Sun (Kim So Yong) dari abad ke-19. Drama akan dimulai pada 15 Februari 2023.

4. Summer Strike

Summer Strike drama Korea romantis yang menceritakan tentang orang-orang sedang memutuskan untuk berhenti dari gaya hidup di kota yang sibuk. Berpindah ke kota kecil untuk tidak melakukan apa-apa. Nanti, di kota kecil tersebut setiap orang bisa menemukan dirinya.

Mengutip Soompi, dikisahkan Im Siwan sebagai Ahn Dae Bum yang menjalani kehidupan penuh pertanyaan belum terjawab ketika ia bekerja menjadi pustakawan di desa kecil bernama Angok.

Seolhyun sebagai Lee Yeo Reum, seorang karyawan penuh waktu yang telah bekerja selama 5 tahun menyatakan pemogokan atas hidupnya sendiri dan berhenti dari pekerjaannya. Ia pergi ke Angok dan tinggal di ruang biliar kosong. Drama Korea Netflix terbaru ini akan tayang pada 20 Februari 2023.

