Hasil Tes Urine Yoo Ah In Dinyatakan Positif Ganja, Penyelidikan Kian Melebar

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi secara resmi mengumumkan bahwa hasil tes urine Yoo Ah In dinyatakan positif ganja. Sementara hasil tes rambutnya belum keluar, penyelidikan terhadap aktor Korea Selatan itu telah diperluas setelah sebelumnya ia diperiksa karena menggunakan propofol secara ilegal.

Unit Investigasi Kejahatan Narkoba Badan Kepolisian Metropolitan Seoul meluncurkan penyelidikan atas kecurigaan Yoo Ah In pada Jumat, 10 Februari 2023. Polisi mengumpulkan urine dan rambut segera setelah Yoo Ah In kembali ke Korea Selatan dari Amerika Serikat dan meminta analisis dari Layanan Forensik Nasional, Minggu, 5 Februari 2023.

Agensi Ngaku Belum Terima Hasil Tes Urine Yoo Ah In

Menanggapi berita hasil tes urin Yoo Ah In, agensinya United Artists Agency (UAA) menyatakan, “Kami belum menerima pemberitahuan dari polisi tentang hasil tes narkoba (Yoo Ah In).”

Mengacu pada komentar mereka sebelumnya tentang Yoo Ah In sedang diselidiki untuk penggunaan propofol, mereka menambahkan, “Seperti yang kami katakan dalam pernyataan kami sebelumnya, kami berencana untuk bekerja sama secara proaktif dengan semua penyelidikan.”

Ivestigasi Forensik Digital Yoo Ah In Dimulai

Polisi telah memulai pekerjaan forensik digital pada ponsel Yoo Ah In. Sebelumnya, polisi menerima dan mengeksekusi surat perintah penggeledahan dan penyitaan terhadap Yoo Ah In di Bandara Internasional Incheon pada Minggu, 5 Februari 2023, kemudian menyita ponsel Yoo Ah In dan memulai kerja forensik digital.

Yoo Ah In dituduh melakukan pelanggaran terkait narkotika karena kebiasaannya menggunakan propofol untuk tujuan non-medis. Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan melaporkan bahwa Yoo Ah In telah mengkonsumsi propofol yang didapatnya dari sekitar 10 rumah sakit sejak 2021, dan meminta polisi menyelidikinya. Sebanyak 51 orang, termasuk Yoo Ah In, diselidiki atas penyalahgunaan propofol.

Akibat kasus ini, Yoo Ah In dilarang meninggalkan Korea Selatan. Yoo Ah In baru-baru ini melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama kenalannya. Ia kembali ke Korea Selatan pada Minggu, 5 Februari 2023. Terungkap bahwa Yoo Ah In pergi ke Amerika Serikat ketika dia dicurigai menggunakan propofol, sehingga polisi meningkatkan kemungkinan untuk melarikan diri ke luar negeri dan mengambil tindakan untuk melarangnya meninggalkan Korea Selatan.

