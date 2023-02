Daftar Konser K-Pop 2023 di Indonesia Paling Ditunggu, Ada NCT Dream

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki tahun 2023 ini, banyak grup musik yang melakukan tur konser di Indonesia, termasuk para artis Korea. Hal ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi penggemar musik Korea atau K-Popers. Banyak grup idola Korea yang akan mengunjungi Indonesia di sepanjang tahun ini. Konser K-Pop selalu ditunggu penggemar dari Indonesia.

Bagi penggemar K-Pop, mendatangi konser grup idola tentu menjadi impian terbesar yang harus diwujudkan. Kapan lagi bisa melihat idolanya mengunjungi Indonesia dan menampilkan karya musiknya secara langsung. Berikut daftar Konser K-Pop di Indonesia sepanjang 2023 ini agar Anda mulai menabung dan menyiapkan bertemu idola. Yuk, simak!

1. NCT Dream – The Dream Show 2: In A Dream

Daftar konser Kpop 2023 yang pertama adalah konser NCT Dream, yang merupakan besutan dari SM Entertainment. Bertajuk The Dream Show 2: In A Dream ini akan diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut, mulai 4, 5, hingga 6 Maret 2023. Melalui promotor Dyandra Global, NCT Dream akan menyapa NCTzen/Sijeuni (fans NCT) dan Dreamies (fans NCT Dream) Indonesia di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Untuk harga tiketnya dibanderol mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 2,75 juta. Tiket dapat dibeli melalui Livin Mandiri dan Loket.com. Pada tanggal 4 dan 5 Maret, konser akan dimulai pada 18.30 WIB dan 15.00 WIB untuk konser pada tanggal 6 Maret.

2. B.I – L.O.L THE HIDDEN STAGE

B.I atau Kim Han Bin. Foto: Instagram.

Setelah sempat mengunjungi Indonesia pada festival musik KVfest di Agustus 2022 lalu, B.I akan kembali menyapa para penggemarnya melalui konser bertajuk L.O.L THE HIDDEN STAGE. Konser yang menggandeng Three Angles Production selaku pihak promotor ini akan dilaksanakan pada 10 Maret 2023 di The Kasablanka Hall.

Untuk tiket masuknya bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 1,2 juta hingga Rp 2,9 juta. Penjualan tiket akan dimulai pada 11 Februari 2023 mendatang melalui situs ID.bookmyshow.com. Jangan sampai ketinggalan, ya!

3. BLACKPINK – BORN PINK

BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA akan digelar pada 11 dan 12 Maret 2023 di Main Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dok. Tiket.com

BLACKPINK menjadi salah satu girl group asal Korea Selatan yang paling dinantikan kehadirannya di Indonesia oleh para penggemar Kpop. Konser BLACKPINK yang bertajuk BORN PINK ini akan dilaksanakan pada 11-12 Maret 2023 mendatang. Tak tanggung-tanggung, konser grup yang berada di bawah naungan YG Entertainment ini akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan kapasitas penonton sekitar 50.000 orang.

Menggandeng IME Indonesia sebagai promotornya, tiket BLACKPINK dijual mulai dari harga Rp 1,35 juta hingga Rp 3,8 juta. Namun sayangnya, tiket yang sudah dijual sejak November 2022 tersebut ludes terjual habis tak lama setelah pembukaan tiketnya.

4. TREASURE – TREASURE TOUR HELLO

Grup idola K-pop TREASURE. Foto: Instagram/@yg_treasure_official

Daftar konser Kpop 2023 yang terakhir adalah konser TREASURE TOUR HELLO dari boy group besutan YG Entertainment, TREASURE. Setelah sempat menyapa Treasure Makers atau Teume (fans TREASURE) pada festival musik Saranghaeyo Indonesia di Desember lalu, TREASURE akan kembali datang ke Indonesia untuk konser tunggal pertama mereka.

Dengan menggandeng Mecimapro sebagai promotornya, konser ini rencanakan akan digelar pada 18 dan 19 Maret 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Untuk menyaksikan penampilan dari Hyunsuk dan kawan-kawan, tiket masuknya dibanderol dengan harga mulai dari Rp 1,417 juta hingga Rp 2,918 juta.

Itulah rangkuman informasi mengenai daftar konser K-Pop 2023 di Indonesia. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI (CW)

