5 Fakta tentang Yoo Ah In, Minat Seni Lukis hingga Memasak

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Yoo Ah In sedang diselidiki polisi karena diduga secara ilegal menggunakan propofol, obat bius golongan psikotropika.

Yoo Ah In aktor Korea Selatan di bawah United Artists Agency. Mengutip IMDb, dia lahir pada 6 Oktober 1986 di Daegu, Korea Selatan.

Mengenal Yoo Ah In

1. Minat seni lukis sejak kecil

Sejak kecil, Yoo Ah In tertarik seni lukis. Dia menempuh pendidikan Gyeongbuk Arts High School. Tahun pertama sekolah menengah jurusan seni rupa, dia ditemukan agen casting. Saat itu berumur 15 tahun, ia ke Seoul untuk mengikuti audisi yang ditawarkan agensi.

2. Debut pertama di industri hiburan

Pada 2003, dia memulai debutnya di iklan televisi untuk mi dengan nama panggung Yoo Ah In. Dia muncul di serial remaja Sharp (2003) dan mendapat popularitas besar di kalangan remaja.

Yoo Ah In membintangi film independen Boys of Tomorrow (2006) dan komedi keluarga Skeletons in the Closet (2007). Dia menarik banyak perhatian dari para kritikus dan penonton sebagai pendatang baru yang menjanjikan. Yoo juga telah memainkan berbagai peran di film dan serial televisi lainnya, Strongest Chil Woo (2008), Antique (2008), The Man Who Can't Get Married (2009), Sky and Ocean (2009).

3. Direktur kreatif

Yoo Ah In pendiri dan direktur kreatif galeri seni Studio Concrete yang berbasis di Hannam-dong . Dia juga pernah menjadi investor dan mitra bisnis TMI Fries and Bar pada 2015 hingga 2017. Yoo Ah In juga sangat aktif dalam organisasi filantropi. Dia mendukung feminisme dan kelompok minoritas lainnya.

4. Suka memasak

Yoo Ah In suka memasak. Dia telah menunjukan keterampilan memasak itu di episode Running Man. Yoo juga seorang penulis lepas, dia biasa menulis cerita pendek dan puisi di buku hariannya. Selain peran film dan televisinya, Yoo juga membintangi banyak variety show.

5. Terbebas dari wajib militer

Mengutip KProfiles, sejak Juni 2017, Yoo Ah In dibebaskan dari wajib militer setelah menjalani beberapa pemeriksaan medis karena tumor tulang nonkanker. Tumor tersebut berdampak kecil terhadap kehidupan sehari-hari dia yang menyebabkan dia tidak memungkinkan untuk bertugas militer.

