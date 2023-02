Daftar Film yang Dibintangi Zhang Ziyi, Aktris China yang Berulang Tahun Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta -Zhang Ziyi adalah aktris dan model asal Tiongkok yang lahir di Beijing, China pada hari ini, 9 Februari tahun 1979.

Debut dan puncak karier

Ia membuat debut filmnya di The Road Home (1999) dan sejak saat itu kariernya menanjak. Ziyi mulai dikenal luas melalui aktingnya pada film Crouching Tiger, Hidden Dragon yang dirilis pada tahun 2000 garapan sutradara Ang Lee. Mengutip dari IMDb.com, Ziyi menganggap film ini membawa pengaruh besar pada kehidupan aktingnya.

Dari Crouching Tiger, Hidden Dragon, ia kemudian mendapat banyak tawaran pekerjaan, salah satunya adalah film Hollywood pertamanya, yakni Rush Hour 2.

“Saya pikir bagi saya itu adalah bagian yang sangat baik dari hidup saya. Saya beruntung, karena saya memiliki karakter hebat untuk dimainkan,” katanya.

Dalam film Rush Hour 2 yang pertama kali tayang pada tahun 2001, Zhang Ziyi dipercaya untuk memerankan Hu Li. Ia merupakan tokoh antagonis yang menjadi saingan utama James Carter.

Atas peran-perannya tersebut, Ziyi disebut sebagai salah satu dari Hottest Stars Under 25 oleh Majalah Teen People untuk tahun 2001 dan 2002.

Daftar Film

Berikut adalah jejeran film yang pernah dibintangi Zhang Ziyi berdasarkan tahun dari yang terbaru hingga terlawas menurut themoviedb.org.

2023: The Great War

2022:

2021: My Country, My Parents, One-Tenth of a Millimeter Apart, dan The Rebel Princess

2019: The Climbers dan Godzilla: King of the Monsters

2018: I Am the Actor, The Cloverfield Paradox, dan Forever Young

2017: Most of the Time, Existence dan All About Faces

2016: The Wasted Times, Dragon Girls!, dan Run for Love

2015: Oh My God, Where's the Dragon?, dan The Crossing II

2014: The Crossing, Super Brain

2013: My Lucky Star, Better and Better, dan The Grandmaster

2012: On the road of Master dan Dangerous Liaisons

2011: Love for Life

2010: Together

2009: The Founding of a Republic, Sophie's Revenge, dan Horsemen

2008: Forever Enthralled

2007: TMNT

2006: The Banquet

2005: Memoirs of a Geisha dan Princess Raccoon

2004: Making of House of Flying Daggers, 2046, Beauty and Pureness, Jasmine Women, dan House of Flying Daggers

2003: My Wife Is A Gangster 2 dan Purple Butterfly

2002: Cause: The Birth of Hero dan Hero

2001: The Warrior, Zu Warriors, dan Rush Hour 2

2000: Crouching Tiger, Hidden Dragon

1999: The Road Home

Setelah namanya melonjak, Zhang Ziyi juga ditunjuk untuk membintangi berbagai iklan untuk produk Asia maupun Amerika. Bahkan belakangan ia juga sempat menjadi produser dan sutradara film, salah satu film garapannya ialah My Country, My Parents.

