Profil Idola K-Pop Johnny NCT 127

TEMPO.CO, Jakarta - Seo Young Ho atau yang dikenal dengan nama Johnny NCT 127. Idola K-Pop kelahiran 9 Februari 1995 itu memulai debutnya pada 2017. Mengutip Kpop Starz sebelum memulai debutnya dengan NCT pada 2017, Johnny menjadi trainee dengan masa pelatihan terlama di SM Entertainment.

Ia bergabung dengan SM Entertainment sejak 2008 setelah lulus dari SM Global Audition di Chicago, Amerika Serikat. Ia juga telah berlatih dengan anggota-anggota EXO. Meskipun ia menjadi trainee terlama, tapi selama hari-hari pradebutnya, Johnny adalah salah satu trainee terkenal di SM Entertainment.

Perjalanan karier Seo Young Ho

X

Saat menjalani masa trainee, Johnny pernah tampil dalam serial milik SBS TV yang berjudul To The Beautiful You. Ia pun tampil dalam acara KPop Boot Camp dari ABC News di Australia. Pada 23 Desember 2013, ia dengan Yuta dan Ten diperkenalkan sebagai anggota dari SM Rookies. Satu bulan kemudian, Johnny tampil di The Celebrity Magazine bersama Seulgi dan Irene dari Red Velvet dan rekan grupnya Taeyong NCT.

Pertengahan 2014, Johnny tampil dengan beberapa personel NCT dalam acara EXO 90:2014. Saat tampil di sana, mereka berkesempatan membawakan lagu-lagu dari era 90-an. Pada 2021, Johnny bersama dengan NCT 127 merilis album studio Korea ketiga, Sticker. Album terlaris yang diraih artis di bawah naungan SM Entertainment. Grup ini pun mendapat penghargaan Daesang di Penghargaan Musik Seoul ke-31, dilansir Koreaportal.

Pada 2022, NCT 127 juga merilis album studio Korea keempat mereka 2 Baddies yang melampaui 1,5 juta penjualan di pekan pertama. Posisi itu membawa mereka dalam deretan artis K-pop kedua dengan tiga album di lima besar Billboard 200, dilansir Billboard.

Mengutip Koreaboo, Johnny beranggapan ketika berusia 27 tahun, ia masih sangat muda. Namun, ketika ia melihat orang-orang di sekitarnya di industri hiburan sekarang, itu membuatnya mempertanyakan kembali begitu cepatnya mereka menghabiskan masa mudanya.

Menurut rekannya, Taeyong NCT, pemikiran Johnny seperti itu sebagai perhatian khususnya mengingat ia harus meninggalkan rumahnya di Chicago pada usia dini mengejar kariernya di Korea.

Pilihan editor: Profil Mark Lee, Leader NCT yang akan Datang Maret 2023 ke Jakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.