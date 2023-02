Dari Musik ke Film, Perjalanan Karier Han Geng Mantan Personel Super Junior

TEMPO.CO, Jakarta - Han Geng selebriti kelahiran pada 9 Februari 1984. Penyanyi Cina yang dulunya idola K-Pop tergabung dalam Super Junior. Pada 2001, mantan personel Super Junior itu mendaftarkan dalam H.O.T. CHINA Audition Casting yang diselenggarakan oleh SM Entertainment.

Setelah audisi, ia mulai bekerja sebagai aktor kameo dalam film pendek Cina beranggaran rendah untuk mendapat uang sebelum masuk perguruan tinggi. Pada akhir Agustus 2002, ia dinyatakan diterima di SM Entertainment dan langsung dikirim ke Korea Selatan setelah lulus di Central University for Nationalities. Tiba di Korea, ia langsung mengikuti les privat menyanyi, menari, akting, serta belajar bahasa Korea, dilansir China Central Television.

Karier Han Geng di industri hiburan

Pada 6 Februari 2005, Han secara resmi menjadi bagian dari grup Super Junior sebagai anggota generasi pertama. Tiga tahun, ia diberi tanggung jawab sebagai salah satu pembawa obor Olimpiade Beijing 2008. Tak hanya menjadi pembawa obor, ia juga berkesempatan menyanyikan lagu tema Olimpiade Beijing, Beijing Welcomes You.

Masih pada tahun yang sama, ia memulai debutnya bersama subgrup ketiga Super Junior, Super Junior-M sebagai pemimpin grup. Subkelompok ini merilis album studio berbahasa Mandarin pertama, Me pada Mei 2008, sebagaimana dikutip Korea Times. Pada 2009, Han membintangi drama Stage of Youth yang menandai debut aktingnya.

Han memulai debutnya di layar lebar dalam film My Kingdom. Setelah debutnya tersebut, namanya mulai terkenal dalam dunia peran, ia sering bermain film. Adapun film yang dibintanginya, yaitu The Founding of a Party, The First President, Transformers: Age of Extinction.

Pada November 2012, Han diumumkan sebagai pemenang MTV European Music Awards' Best Worldwide Act. Meskipun pada tahun selanjutnya ia lebih sering membintangi film atau serial dengan genre beragam, tapi ia tidak begitu saja meninggalkan dunia bernyanyi. Pada 2015, Han merilis album ketiganya San Geng. Setelah itu, ia memfokuskan dirinya akting pada masa mendatang.

Ia membintangi drama fiksi ilmiah Hard Memory. Selain menjadi pemeran dalam drama serial tersebut, ia juga bertindak sebagai produser eksekutif dari serial tersebut. Pada 2018, Han membintangi film thriller berjudul Reborn dan juga berpartisipasi dalam serial televisi Street Dance of China.

