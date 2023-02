Mengenal Aktor Amerika Jimmy Bennett

TEMPO.CO, Jakarta - James Jimmy Bennett aktor Amerika yang lahir pada 9 Februari 1996. Bennett lahir di Seal Beach, California. Mengutip Fandom, pada usia enam tahun Bennett memiliki keinginan untuk tampil di televisi. Keinginan itu menjadi kenyataan ketika berkesempatan membintangi iklan. Terhitung sebanyak sembilan kali dalam dua tahun kala itu.

Perjalanan karier Jimmy Bennett

Mengutip IMDb, Bennet telah muncul sebagai bintang tamu di beberapa acara, seperti The Guardian (2001), Judging Amy (1999), CSI: Crime Scene Investigation (2000) dan Everwood (2002).

Di bidang aktingnya, Bennett telah terlibat dalam beberapa produksi film. Ia dikenal karena perannya sebagai aktor cilik di Daddy Day Care, Hostage, The Polar Express, Poseidon, Orphan, dan sebagai James T. Kirk muda di Star Trek.

Bennett kemudian membintangi No Ordinary Family sebagai JJ Powell, seorang remaja dengan kecerdasan luar biasa setelah kecelakaan pesawat. Dia berakting dalam film Hostage, (2005), thriller kriminal yang dibintangi Bruce Willis. Bennet juga berakting dalam The Amityville Horror (2005), pembaruan dari film horor klasik tahun 1979.

Bennett juga sebagau pengisi suara yang dinilainya menjadi aspek menyenangkan dari industri televisi dan film. Dia telah mengisi suara untuk Rerun in I Want a Dog for Christmas, Charlie Brown (2003), Roo in Winnie the Pooh: Springtime with Roo (2004) , Lonely Boy in Polar Express (2004). Ia sebagai pengisi suara Roo untuk Pooh's Heffalump Movie (2005).

Bennett memiliki hobi bermain gitar dan bernyanyi. Dia juga menulis dan membawakan lagu Summer Never Ends yang bisa didengar di akhir film Shorts.

