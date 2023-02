Pentas Perdana The Beatles dalam The Ed Sullivan Show pada 9 Februari 1964

TEMPO.CO, Jakarta - The Beatles pertama kali tampil di The Ed Sullivan Show pada 9 Februari 1964. Pertunjukan itu puncak tur pertama The Beatles di Amerika Serikat. Mengutip History, diperkirakan 73 juta orang Amerika menonton ketika The Beatles melakukan debut di televisi Amerika itu.

Saat itu, tercatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah pertelevisian. Beberapa pekan menjelang pertunjukan, sejumlah rekaman The Beatles telah mencapai nomor satu di tangga lagu Amerika. Saat itu pula gelombang radio di sana dipenuhi lagu-lagu The Beatles.

The Beatles menuju acara The Ed Sullivan Show

X

Mengutip Ed Sullivan, antisipasi keriuhan seputar kedatangan The Beatles dari Inggris belum pernah terlihat sejak Elvis Presley di The Ed Sullivan Show pada 1956. Tapi, hal itu jauh lebih besar saat The Beatles datang, staf Sullivan dan otoritas New York tidak bisa memperkirakan yang akan terjadi sebelumnya.

The Beatles mendarat di Bandara Kennedy New York pada 7 Februari 1964. The Beatles disambut oleh kerumunan reporter dan tiga ribu penggemar. Setelah turun dari pesawat, The Beatles dibawa ke konferensi pers yang diselenggarakan oleh Capitol Records.

Konser diadakan keesokan hari, pada 9 Februari 1964 sekitar pukul 8 malam waktu setempat di Studio 50 The Ed Sullivan Show. Dalam konser itu The Beatles membawakan lagu-lagu hit antara lain, All My Lovin', Til There Was You, dan She Loves You.

Sekilas tentang The Beatles

Mengutip Britannica, The Beatles merupakan grup musik Inggris yang beranggota John Kennon, Paul McCartney, Ringo Starr, dan George Harrison. Pada 1958, ketika John Lennon dan Paul McCartney menulis lagu Love Me Do. Semasa remaja mereka sudah saling kenal dan bermain musik.

Mereka membentuk grup bernama The Quarrymen bersama George Harrison. Pernah ikut kompetisi musik, tapi tidak menang. Dari kompetisi itu grup menemukan pemain bass, Stuart Sutcliffe. Pete Best untuk bermain drum.

Setelah mencoba beberapa sampai ditentukan menjadi The Beatles pada Agustus 1960. Pada 5 Oktober 1962, single debut The Beatles dirilis. Lagu berjudul Love Me Do ini mula-mula berhasil masuk di peringkat tangga lagu terpopuler di Inggris.

The Beatles mulanya menghabiskan beberapa tahun pertama bermain di berbagai kelab kecil. Namun, setelah kemunculan mereka di acara televisi Inggris, Val Parnell's Sunday Night at the London Palladium dan perilisan album pertama Please Please Me.

Pada Maret 1963, album Please Please Me mencapai nomor satu di tangga lagu Inggris. Pada akhir tahun itu musik The Beatles menyebar ke berbagai radio di Inggris. The Beatles bahkan pentas untuk keluarga kerajaan. Setelah kesuksesan yang terus menanjak, The Beatles dan manajer Brian Epstein memilih untuk meluncurkan tur Amerika.

Pilihan editor: Kilas Balik The Beatles, Mengakhiri Konser pada 30 Januari 1969

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.