Profil Lee Da In, Calon Istri Lee Seung Gi yang Terlahir dari Keluarga Selebritas Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri hiburan Korea Selatan, khususnya para pecinta drama Korea, tengah dihebohkan dengan kabar pernikahan aktor Lee Seung Gi dengan kekasihnya Lee Da In. Hal ini diumumkan langsung oleh sang aktor di akun media sosial pribadi, Instagram. Sontak nama Lee Da In pun menjadi perbincangan publik karena banyak yang penasaran dengan sosoknya.

Dalam surat tulisan tangan yang diunggah oleh Lee Seung Gi, disebutkan jika hari pernikahannya dengan Lee Da In akan berlangsung pada April 2023. Dikabarkan, pesta tersebut akan berlangsung di Grand Intercontinental Seoul Parnas Hotel yang berada di Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul.

Lee Seung Gi dan Lee Da In memutuskan untuk menikah setelah mengkonfirmasi hubungannya ke publik pada Mei 2021. Lantas siapa sebenarnya Lee Da In itu? Berikut profil Lee Da In, calon istri Lee Seung Gi. Yuks, simak!



Profil dan Latar Belakang Lee Da In

- Nama lengkap: Lee Da In

- Nama lahir: Im Da In (mengalami perubahan marga karena ibunya menikah lagi setelah bercerai dengan ayah kandungnya)

- Tempat lahir: Seoul, Korea Selatan

- Tanggal lahir: 5 November 1992

- Tahun Debut: 2014

- Pendidikan: Hanya University, Jurusan Teater dan Film

- Keluarga: Kyeon Mi Ri (Ibu), Lee Yu Bi (Kakak)

- Zodiak: Scorpio

- Instagram: @xx_daim

Lee Da In adalah seorang artis dan pemain drama dari Korea Selatan yang lahir pada 5 November 1992. Dia lahir di lingkungan keluarga selebriti karena ibunya yang dikenal sebagai aktris veteran Korea bernama Kyeon Mi Ri dan aktif berkarir sejak 1984 hingga sekarang.

Orangtua Lee Da In bercerai pada 1993, kemudian pada 1998, ibunya kembali menikah dengan seorang pengusaha bernama Lee Hong Heon. Hal inilah yang menyebabkan Lee Da In mengubah nama marganya untuk mengikuti sang ayah tiri.

Lee Seung Gi dan Lee Da In. Foto: Instagram/@leeseunggi.official/@xx__dain

Lee Da In memiliki seorang kakak yang juga merupakan seorang aktris serta pemain drama bernama Lee Yu Bi. Lee Yu Bi telah aktif berakting sejak 2012 lalu dan pernah bermain di drama Yumi Cell. Tak hanya itu, dia juga pernah bermain di beberapa drama Korea populer seperti Pinocchio, Gu Family Book, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan sang kakak, Lee Da In baru memulai debutnya pada tahun 2014. Dia mengawali karier aktingnya dengan bermain di film The Fatal Encounter yang tayang pada 2014 lalu. Selain itu, Lee Da In juga aktif bermain film dan beberapa drama Korea populer.



Daftar Film dan Drama Lee Da In

Berikut daftar film dan drama yang pernah dibintangi oleh Lee Da In.

Film

- Life Risking Romance (2016)

- The Fatal Encounter (2014)

Drama

- Alice (2020)

- Doctor Prisoner (2019)

- Come and Hug Me (2018)

- My Golden (2017)

- Hwarang (2016)

- Entourage (2016)

- Make A Woman Cry (2015)

Kontroversi Keluarga Lee Da In

Meski memiliki keluarga yang berkecimpung di dunia hiburan, bukan berarti keluarga Lee Da In tidak memiliki kontroversi. Kejadian di masa lalu yang pernah terjadi pada keluarganya justru membuat Lee Da In mendapat cibiran dari penggemar calon suaminya, Lee Seung Gi.

Dikabarkan pada 2009 silam, keluarga Lee Da In terlibat dalam kasus kriminal. Ibunya, Kyeon Mi Ri diduga terlibat dalam manipulasi saham bersama suaminya, Lee Hong Heon. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Keon Mi Ri dengan menyebut jika dirinya hanya seorang investor.

Beberapa tahun berselang, pada 2018 giliran ayah tiri yang diduga memanipulasi saham untuk mengambil keuntungan pribadi. Akhirnya, Distrik Seoul Selatan menghukum Lee Hong Jeon dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 2,5 miliar won. Kyeon Mi Ri pun dinyatakan tidak terlibat, namun namanya digunakan oleh sang suami untuk memanipulasi harga saham dan merekrut investor.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI (CW)

