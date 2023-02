4 Fakta Menarik tentang Lee Da In, Keluarga Selebritas hingga Klan Bangsawan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Lee Da In belakangan tersoroti namanya, karena akan menikah dengan Lee Seung Gi. Lee Da In aktris yang membintangi beberapa serial drama seperti Alice (2020), Sa-sa-geon-geon (2010) dan Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016). Mengutip IMDb, Lee Da In aktris Korea Selatan yang lahir pada 5 November 1992 di Seoul, Korea.

Fakta unik tentang Lee Da In

1. Anak dari keluarga selebritas

Mengutip IMDb, Lee Da In lahir pada 5 November 1992 di Seoul, Korea Selatan. Lee Da In berasal dari keluarga selebritas, ibunya aktris Kyeon Mi Ri yang pernah bermain dalam drama Jewel in Palace.

Mengutip KProfiles, dia menempuh pendidikan di jurusan Theater dan Film di Hanyang University. Perjalanan kariernya, Lee Da In memulai debutnya pada 2014. Ketika itu dia berperan sebagai kameo di film The Fatal Encounter dan drama Twenty Years Old.

2. Keturunan klan Hwanggan Kyeon

Mengutip KProfils, Lee Da In adalah keturunan dari klan Hwanggan Kyeon melalui silsilah ibunya. Klan bangsawan itu keturunan Gyeon Hwon atau raja pertama kerajaan Hubaekje, selama Tiga Kerajaan Korea Akhir.

3. Perjalanan karier

Lee Da In memulai debutnya pada 2014. Ketika itu dia berperan sebagai kameo di film The Fatal Encounter dan drama Twenty Years Old. Adapun drama hit yang pernah dibintangi adalah Doctor Prisoner dan Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016).

Kariernya menanjak ketika Lee Da In ikut terlibat dalam serial drama lainnya seperti Twenty Years Old (2014), Make a Woman Cry (2015), Entourage (episode 7) (2016), My Golden Life (2017), dan Come and Hug Me (2018). Dia juga pernah membintangi sejumlah film seperti The Fatal Encounter dan Life Risking Romance.

4. Akan menikah dengan Lee Seung Gi

Lee Da In dikabarkan akan melangsungkan pernikahan dengan Lee Seung Gi pada April 2023. Menurut Lee Seung Gi, Lee Da In seseorang yang berharga dalam hidupnya. Ia ingin hidup bersama Lee Da In.

