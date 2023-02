Mengenal Beyonce, Penyanyi Berderet Penghargaan dan Tur Album Renaissance

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Beyonce menerima empat penghargaan Grammy 2023, tergolong yang terbanyak sepanjang masa. Ia menembus rekor pemenang terbanyak di ajang penghargaan musisi itu. Sampai sekarang kariernya, Beyonce telah mengumpulkan 32 piala Grammy sepanjang lebih dari dua dekade.

Menurut Live Nation, tur Beyonce akan dimulai pada 10 Mei 2023 di Stockholm, Swedia. Tur yang akan berlanjut ke beberapa kota lainnya di Eropa, seperti Cardiff, Edinburgh, Sunderland, Paris, London, Marseille, Amsterdam, Warsawa dan lain-lain. Tur bertema Renaissance World Tour untuk promosi album Renaissance. Konser di berbagai kota di Eropa dan Amerika Utara.

Profil Beyonce



Beyonce penyanyi dan aktris terkenal dari Amerika Serikat. Ia lahir pada 4 September 1981. Beyonce memulai karier musiknya sebagai anggota grup wanita R&B Destiny's Child. Sejak saat itu, Beyonce melanjutkan kesuksesan dirinya sebagai salah satu penyanyi terpopuler di dunia.

Mengutip Times of India, Beyoncé memiliki banyak penghargaan dan nominasi dalam berbagai kategori. Deretan penghargaan Grammy yang diterima Beyonce salah satu pencapaian tertinggi dalam dunia musik. Ia juga memenangi berbagai penghargaan lain seperti BET Awards, Billboard Music Awards, dan MTV Video Music Awards.

Beyonce memiliki banyak album yang sangat sukses dan laris. Ia memiliki enam album studio yang semuanya mendapat sambutan positif dari kritikus musik dan penggemar. Ia juga memiliki banyak hit single yang sangat populer, seperti Crazy In Love, Baby Boy, dan Single Ladies (Put a Ring on It).

Mengutip dari IMDb, Beyonce juga berkiprah dalam film dan teater. Ia membintangi beberapa film populer seperti Dreamgirls (2006) dan The Lion King (2019). Ia juga memiliki karya teater Homecoming: A Film by Beyonce (2019).

