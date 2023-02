Kisah Cinta Lee Seung Gi Berlabuh pada Lee Da In, Ini Profil Bintang Drakor Vagabond

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira datang dari artis papan atas asal Korea Selatan, Lee Seung Gi. Pria kelahiran 13 Januari 1987 mengumumkan rencana pernikahannya dengan kekasihnya, Lee Da In yang akan dilangsungkan pada April 2023 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Lee Seung Gi melalui akun media sosial miliknya, pada Selasa, 7 Februari 2023.

Menurut Lee Seung Gi, Lee Da In merupakan seseorang yang berharga dalam hidupnya. Ia ingin terus bersama Lee Da In apapun yang terjadi. "Dia adalah seseorang dengan banyak kehangatan dan cinta, dan dia adalah seseorang yang ingin saya pertahankan di sisi saya selamanya. Saya ingin berbagi kebahagiaan bersama, dan bahkan jika ada saat-saat sulit dalam hidup, saya ingin mengatasi kesulitan itu bersama tanpa melepaskan tangan satu sama lain," tulis Lee Seung Gi, dalam salah satu kutipannya.

Profil Lee Seung Gi

Lee Seung Gi merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Dikutip asianwiki.com, sejak kecil, Lee Seung Gi telah memiliki minat di dunia musik Saat masa remajanya, Lee Seung Gi aktif bermain di sebuah band. Saat duduk di sekolah menengah, Band yang digawangi oleh Lee Seung-Gi, dkk ini pernah tampil di teater kecil milik penyanyi populer tahun 1980-an Lee Sun-Hee. Penampilannya pun menarik Lee Sun Hee dan mengajak Lee Seung Gi untuk menekuni musik secara profesional.

Dikutip gluwee.com, Lee Seung Gi mulai debut di industri hiburan Korea Selatan pada 2004 setelah mendapatkan pelatihan langsung dari penyanyi Lee Sun Hee selama dua tahun. Debutnya di dunia tarik suara dimulai melalui single berjudul You are My Woman.

Lagu tersebut mendapatkan respons positif di Korea Selatan. Setelah debutnya yang sukses, Seung Gi akan semakin mantap terjun ke dunia tarik suara dengan merilis sejumlah single, antara lain Will You Marry Me (2009), Return (2012), dan The Ordinary Man (2020). Lee Seung Gi juga meriis single berjudul I Enter the Millitary (2016) bersamaan dengan tahun masuknya mengikuti program wajib militer pada 1 Februari 2016- 31 Oktober 2016.

Dilansir imdb.com, laki-laki berzodiak Capricorn ini mulai menjajaki dunia peran dengan membintangi sejumlah judul film dan drama. Drakor populer tersebut antara lain My Girlfriend Is a Nine-Tailed Fox (2010), dan Gu Family Book (2013) dan A Korean Odyssey (2017), dan yang membuatnya makin dikenal adalah serial Vagabond (2019). Lee Seung Gi juga melebarkan sayapnya sebagai seorang pembawa acara, seperti 1 Night 2 Days dari November 2007-Februari 2012. Lee Seung Gi juga pernah menjadi pembawa acara dalam talkshow Strong Heart dari Oktober 2009- April 2012. Karena kesuksesannya ini, Lee Seung Gi mendapat julukan sebagai entertainer ‘Triple Threat’.

