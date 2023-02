Sinopsis Drama Korea, Our Blooming Youth, Kisah Cinta Bangsawan Kerajaan di Tengah Kutukan Misterius

TEMPO.CO, Jakarta - Kehadiran drama Korea atau drakor memang selalu ditunggu karena memiliki alur cerita yang seru dan menarik. Salah satu drama Korea yang paling ditunggu-tunggu penayangannya adalah Our Blooming Youth.

Our Blooming Youth adalah drama Korea yang tayang mulai 6 Februari 2023 dan akan memberikan satu episode baru setiap hari Senin dan Selasa. Drama tema kerajaan ini dibintangi oleh Park Hyung Sik sebagai Lee Hwan dan Jeon So Nee sebagai Min Jae Yi. Berikut sinopsis Our Blooming Youth.

Our Blooming Youth

Our Blooming Youth merupakan drama Korea terbaru bergenre romantis dan saeguk. Saeguk adalah salah satu genre dari drama Korea yang fokus pada era kerajaan dan sejarah. Drama ini rencananya akan memiliki 20 episode dan tayang setiap hari Senin dan Selasa pukul 20.50 KST di stasiun televisi Korea Selatan tvN.

X

Drama Our Blooming Youth disutradarai oleh Lee Jong Jae yang juga merupakan sutradara dari drama saeguk populer, 100 Days My Prince. Naskahnya ditulis oleh Jung Hyun Jung yang merupakan penulis dari drama romantis Because It's First Time, Lovestruck in the City, dan lain sebagainya.

Our Blooming Youth menjadi drama saeguk pertama Jeon So Nee. Dia merupakan aktris baru yang juga akan membintangi drama Korea original Netflix berjudul Parasite: The Grey. Sedangkan bagi Park Hyung Sik, ini adalah drama saeguk kedua setelah drama Hwarang yang pernah tayang pada 2016 lalu. Jika Anda ingin menonton drama Korea yang satu ini, Anda dapat mengaksesnya secara legal di platform streaming Prime Video lengkap dengan subtitle Bahasa Indonesianya.



Sinopsis Our Blooming Youth

Drama Korea Our Blooming Youth bercerita tentang kehidupan Putra Mahkota bernama Lee Hwan (Park Hyung Sik) dan Min Jae Yi (Jeon So Nee) yang dipertemukan takdir untuk bersama. Keduanya bertemu dalam keadaan kurang baik dan mencoba saling membantu agar hidupnya berubah menjadi lebih baik.

Suatu hari, Min Jae Yi yang merupakan anak bangsawan harus bertunangan dengan penasehat tingkat dua kerajaan. Hal ini tentu membuat Jae Yi jadi memiliki derajat dan tahta yang tinggi di masyarakat sekitarnya. Ketika dirinya sudah siap menjadi seorang istri, rencana pernikahan Jae Yi tiba-tiba sirna karena keluarganya yang dibunuh secara misterius.

Tidak ada yang tahu siapa dalang dan apa maksud di balik pembunuhan tersebut. Tetapi, Jae Yi yang merupakan satu-satunya anggota keluarga yang hidup menjadi terduga tersangka pembunuhan. Dia pun terpaksa kabur untuk menyelamatkan diri.

Saat sedang melarikan diri, Jae Yi bertemu dengan Lee Hwan yang selalu sendirian. Lee Hwan adalah Putra Mahkota yang dikenal sebagai sosok arogan, sehingga dia menjadi orang yang kesepian. Meski begitu, ternyata Lee Hwan memiliki kutukan misterius yang tak bisa disembuhkan.

Pada akhirnya, Lee Hwan memutuskan untuk menyelamatkan hidup Jae Yi. Namun dengan catatan, Jae Yi harus membantu Lee Hwan menghancurkan kutukan yang ada dalam dirinya. Jae Yi pun setuju dan mereka terikat pada perjanjian tak tertulis satu sama lain. Tanpa sadar, Lee Hwan dan Jae Yi pun semakin dekat. Benih-benih cinta di antara mereka pun muncul tanpa disadari.

Selain dibintangi oleh Park Hyung Sik dan Jeon So Nee, Our Blooming Youth juga diisi oleh deretan pemain bintang Korea. Mulai dari Pyo Ye Jin, Lee Tae San, Yoon Jong Seok, Heo Won Seo, Jung Da Eun, dan masih banyak yang lainnya.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

Baca: 6 Drakor Terbaru 2023, Mulai dari Genre Romantis hingga Komedi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.