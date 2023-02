Selain Dewa 19, Ini Konser Grup Band 90-an Indonesia yang Penontonnya Bisa Membludak

TEMPO.CO, Jakarta - Memperingati perayaan 30 tahun berkarya, grup band 90-an, Dewa 19, menggelar konser akbar pada 4 Februari 2023 lalu. Konser yang bertajuk Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19 ini diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Sukses membawa penontonnya bernostalgia, konser ini diperkirakan dihadiri oleh sekitar 75.000 penonton dari semua kalangan usia.

Dewa 19 adalah salah satu band 90-an yang masih eksis hingga sekarang. Lagu-lagu yang dimiliki pun masih sering didengarkan oleh anak muda yang bahkan sudah berbeda generasi. Melihat kesuksesan Dewa 19, terdapat beberapa band 90-an legendaris yang masih eksis dan memiliki banyak penggemar hingga saat ini.

Nostalgia Band 90-an

Nostalgia pada band tertentu mungkin sangat dinantikan masyarakat. Jika mengadakan konser, band 90-an ini diperkirakan akan mendapatkan penonton yang membludak. Siapa saja? Berikut informasi mengenai grup band 90-an yang konsernya bisa membludak selain Dewa 19. Yuk, simak!

1. Padi

Grup band Padi. TEMPO/Prih Pawesty

Padi adalah band 90-an Indonesia yang berasal dari Surabaya. Grup band yang satu ini mulai dikenal masyarakat luas setelah merilis single lagu yang berjudul ‘Sobat’ pada 1998. Setahun berselang, Padi kembali menggebrak industri musik Tanah Air dengan album pertama mereka, Lain Dunia yang rilis pada 1999. Lagu-lagu dari album tersebut, seperti Maha Dewi, Begitu Indah, dan Seperti Kekasihku, sukses menjadi hits pada masa itu.

Pada 2010, Padi memutuskan untuk vakum karena masalah internal dan beberapa personelnya membentuk band baru bernama Musikimia. Namun pada 2017 lalu, mereka sepakat untuk bangkit kembali dengan nama Padi Reborn.

2. Slank

Personil Slank Kaka dan Abdee tampil membawakan I Miss You But I Hate You tampil membawakan lagu Sampai Kau Jadi Milikku dalam konser bartajuk Fantastic Four dikawasan Kebon Jeruk Jakarta, 2 Maret 2016. TEMPO/Nurdiansah

Jika berbicara tentang band 90-an, maka Slank pasti memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar. Hingga saat ini, band yang terkenal dengan gayanya yang nyentrik ini masih aktif berkarya di industri musik Tanah Air. Bahkan Slank sudah merilis total 24 album sepanjang kariernya. Adapun album terakhir mereka dirilis pada 2021 lalu dengan judul Vaksin.

3. Kahitna

Grup musik Kahitna tampil menghibur penonton saat Konser Spesial Perayaan 36 Tahun Kahitna di JIEXPO Convention Centre and Theatre, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Agustus 2022. Grup musik yang dimotori oleh Yovie Widianto tampil menghibur dengan membawakan sejumlah lagu andalannya seperti Andai Dia Tahu, Cerita Cinta, dan Aku Dirimu Dirinya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Band 90-an Indonesia yang hingga saat ini masih aktif dan eksis adalah Kahitna. Bisa dibilang, grup ini adalah salah satu band Indonesia yang masih langgeng hingga sekarang. Meski tak dapat dipungkiri jika Kahitna sudah mengalami banyak perubahan pada personilnya. Walau demikian mereka tetap bisa eksis dengan sejumlah tembang hitsnya, seperti Andai Dia tahu, Permaisuriku, Cerita Cinta, Cantik, dan masih banyak lagi.

4. Jamrud

Personel grup band Jamrud berfoto setelah konfrensi pers menjelang konser Jamrud Persepective di Jakarta, Selasa, 23 November 2021. Konser Jamrud Persepective digelar untuk merayakan 25 tahun Jamrud berkarya. TEMPO/Nurdiansah

Jamrud adalah band 90-an Indonesia asal Cimahi, Jawa Barat yang beraliran Heavy Metal dan Rock. Nama band yang satu ini melejit setelah merilis album ketiga mereka yang berjudul Terimakasih pada 1999. Bahkan penjualan album tersebut hampir menyentuh angka satu juta kopi secara komersial untuk kaset dan CD-nya.

Tak sampai di situ, kesuksesan Jamrud pun semakin melambung ketika merilis album keempatnya pada tahun 2000 dengan judul Ningrat. Album ini berhasil terjual sebanyak dua juta kopi kaset dan CD-nya serta mendapat lima penghargaan bergengsi pada Anugerah Musik Indonesia (AMI Award) 2000.

5. Gigi

Personil grup band GIGI (kanan ke kiri), Armand Maulana, Gusti Hendy, Dewa Budjana dan Thomas Ramdhan dalam jumpa pers peluncuran album baru mereka di Umaniara, Jakarta Selatan, (22/3). TEMPO/Dhemas Reviyanto

Band 90-an yang diperkirakan dapat menghadirkan penonton yang membludak pada konsernya adalah Gigi. Hingga saat ini, band berisikan Armand Maulana, Budjana, Thomas, dan Hendy ini masih aktif berkarya di industri musik Tanah Air meski setiap personelnya memiliki project sendiri di luar Gigi. Lagu-lagu hits dari band ini pun, seperti 11 Januari, Andai, dan Nakal masih didengarkan oleh masyarakat hingga sekarang.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

