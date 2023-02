5 Fakta Menarik Harry Styles, Pemenang Best Pop Vocal Album Grammy Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Pada ajang penghargaan Grammy Awards 2023, Harry Styles berhasil meraih dua penghargaan untuk kategori Best Pop Vocal Album dan Album of The Year. Tak hanya itu, tim belakang layar yang terlibat dalam album Harry's House milik Harry pun berhasil menang dalam kategori Best Engineered Album, Non-Classical.

Sebelum sukses menjadi penyanyi solo, Harry sempat bergabung dalam sebuah grup musik bernama One Direction pada 2010 lalu. Dalam grup tersebut, Harry bersama keempat kawannya, yakni Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson, dan Liam Payne. Namun, setelah lima tahun berkarier di industri musik, grup tersebut bubar. Para anggotanya memilih untuk bersolo karier.

Harry kemudian melanjutkan karirnya dengan merilis album solo pertamanya yang berjudul 'Harry Styles' pada 2017 lalu. Kemudian, pada 2019 dia merilis album keduanya yang bertajuk 'Fine Line'. Kesuksesan Harry pun semakin melesat setelah merilis album ketiganya, 'Harry's House' pada 20 Mei 2022 lalu. Album ini pula lah yang mengantarkan Harry menyabet dua penghargaan bergengsi Grammy Awards 2023.

Fakta Menarik Harry Styles

X

Lantas, bagaimana perjalanan Harry di dunia musik? Berikut beberapa fakta menarik Harry Styles pemenang Grammy Awards 2023.

1. Anggota dari Band White Eskimo

Sebelum sukses bersama One Direction dan berkarier solo, Harry juga pernah bergabung dengan grup band bernama White Eskimo. Grup beraliran pop-punk ini dibentuk saat dirinya sedang duduk di bangku sekolah menengah. Bahkan mereka sempat tampil di beberapa acara pertunjukan bakat dan pesta pernikahan.

2. Pernah Bekerja di Toko Roti

Sebelum memilih menyanyi, Harry ternyata pernah bekerja di sebuah toko roti saat berusia 14 tahun. Saat itu dia sedang tinggal di Holmes Chapel, Inggris dan bekerja di toko roti W Mandeville untuk menghasilkan uang 6 Euro per jam. Selain itu, mantan bos Harry juga mengatakan jika Harry adalah pegawai paling sopan yang pernah bekerja di sana.

3. Mengikuti Audisi X-Factor saat berusia 16 tahun

Harry mulai meniti karirnya di industri musik dengan mengikuti audisi X-Factor saat berusia 16 tahun. Saat itu dia membawakan lagu dari Stevie Wonder yang berjudul Is not She Lovely dan sukses melaju ke babak selanjutnya. Namun, Harry hanya bertahan pada beberapa putaran saja sebelum akhirnya tersingkir.

Tak lama, Harry dibawa kembali untuk menjadi bagian dari boy group bersama beberapa orang temannya, yakni Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson, dan Liam Payne. Mereka pun akhirnya membentuk grup sendiri yang diberi nama One Direction.

4. Debut sebagai Aktor

Tak cukup dengan kesuksesannya di industri musik, Harry melebarkan sayapnya dengan menjajal dunia seni peran. Dia pertama kali muncul sebagai aktor dalam film berjudul Dunkirk yang rilis pada 2017 lalu. Dalam film garapan Christopher Nolan tersebut, Harry beradu akting dengan Fionn Whitehead dan Tom Hardy.

5. Menulis Lagu untuk Artis Populer

Harry bisa dibilang sebagai musisi yang aktif dalam membuat sebuah lagu. Dia bahkan menulis lagu untuk beberapa artis populer, seperti Ariana Grande dan Meghan Trainor. Untuk Ariana Grande, Harry menulis lagu berjudul Just a Little Bit of Your Heart dan masuk dalam album My Everything. Sedangkan untuk Meghan Trainor, Harry menuliskan lagu balad romantis.





VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

Baca: Bertemu di Grammy 2023, Taylor Swift dan Harry Styles Tetap Saling Dukung

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.