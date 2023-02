Jadwal Tayang The Last of Us Episode 5 Dimajukan, Catat Tanggal Rilisnya di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Episode lima dari serial drama HBO Original The Last of Us akan tayang perdana lebih awal di HBO GO mulai Sabtu, 11 Februari pukul 9.00 WIB. Jadwal tersebut lebih cepat dua hari dari biasanya.

Episode baru dari serial ini akan kembali tayang setiap Senin di HBO dan akan tersedia untuk tonton streaming di HBO GO, menjelang akhir musim pertama pada 13 Maret 2023.

Sinopsis The Last of Us

The Last of Us terjadi pada 20 tahun setelah peradaban modern dihancurkan. Joel, seorang penyintas tangguh, disewa untuk menyeludupkan Ellie, gadis berusia 14 tahun, agar keluar dari zona karantina yang berat. Pekerjaan kecil yang mereka lakukan akan segera menjadi perjalanan brutal dan memilukan karena mereka berdua harus melintasi AS dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

Pedro Pascal sebagai Joel, Bella Ramsey sebagai Ellie, Gabriel Luna sebagai Tommy, Anna Torv sebagai Tess, Nico Parker sebagai Sarah, Murray Bartlett sebagai Frank, Nick Offerman sebagai Bill, Melanie Lynskey sebagai Kathleen, Storm Reid sebagai Riley, Merle Dandridge sebagai Marlene, Jeffrey Pierce sebagai Perry, Lamar Johnson sebagai Henry, Keivonn Woodard sebagai Sam, Graham Greene sebagai Marlon, dan Elaine Miles sebagai Florence. Ashley Johnson dan Troy Baker juga membintangi serial ini.

Joel (Pedro Pascal) dan Ellie (Bella Ramsey) dalam serial The Last of Us.

The Last of Us Lanjut ke Musim Kedua

The Last of Us akan diperpanjang hingga musim kedua. "Saya merasa rendah hati, terhormat, dan terus terang saja, begitu banyak orang yang menyaksikan dan merasa terhubung dengan kisah perjalanan Joel dan Ellie yang kami ceritakan kembali. Kolaborasi dengan Craig Mazin, para pemain dan kru kami yang luar biasa, serta HBO telah melampaui ekspektasi tinggi saya," ujar Neil Druckmann, Produser Eksekutif. "Sekarang kami sangat senang atas kesempatan untuk memproduksi musim kedua! Mewakili semua orang di Naughty Dog dan PlayStation, terima kasih!"

"Saya sangat berterima kasih kepada Neil Druckmann dan HBO atas kerja sama kami ini, dan saya lebih berterima kasih lagi kepada jutaan orang yang telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini," kata Craig Mazin, Produser Eksekutif. "Penonton telah memberi kami kesempatan untuk melanjutkannya, dan sebagai penggemar karakter dan dunia yang diciptakan Neil dan Naughty Dog, saya tidak sabar lagi untuk kembali terjun ke project ini."

The Last of Us diambil dari video game yang diakui secara kritis dengan nama yang sama dan dikembangkan oleh Naughty Dog untuk platform PlayStation, ditulis dan dieksekutif produseri oleh co-creators Craig Mazin (pemenang penghargaan Emmy sebagai pencipta Chernobyl dari HBO) dan Neil Druckmann (pencipta dan penulis seri pemenang penghargaan The Last of Us dan Co-President Naughty Dog).

Serial ini merupakan produksi bersama dengan Sony Pictures Television dan diproduksi secara eksekutif oleh Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, dan Rose Lam. Perusahaan produksi: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, dan Naughty Dog.

