Prilly Latuconsina Pastikan Film Gita Cinta dari SMA juga Cocok untuk Gen Z

TEMPO.CO, Jakarta - Kisah asmara legendaris Galih dan Ratna akan dihidupkan kembali melalui film Gita Cinta dari SMA. Film yang disutradarai oleh Monty Tiwa ini siap tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai Kamis, 9 Februari 2023.

Gita Cinta dari SMA merupakan remake dari film pertamanya yang rilis pada 1979, tidak menjadikan penghalang untuk film Gita Cinta dari SMA tetap dapat diterima dan dinikmati oleh generasi penikmat nostalgia atau generasi muda sekarang. Film ini dirasa dapat dinikmati oleh mereka yang ingin merayakan nostalgia atas film tersebut maupun generasi muda sekarang.

“Gen-Z bisa ambil sesuatu yang bisa relate sama mereka nggak, ya? Bisa banget karena isu yang diangkat juga masih terjadi sampai sekarang," kata Prilly Latuconsina yang memerankan karakter Ratna di Gita Cinta dari SMA.

Berdasarkan Novel Legendaris Gita Cinta dari SMA

Film Gita Cinta dari SMA diangkat dari novel legendaris karya Eddy D. Iskandar. Sebelum dirangkum dalam novel, Gita Cinta dari SMA berbentuk cerita bersambung di majalah GADIS. Sempat difilmkan sebelumnya pada 1979, Gita Cinta dari SMA melambungkan duet pemeran utamanya, Rano Karno dan Yessy Gusman. Pada film terbarunya, Starvision dan Monty Tiwa berkolaborasi menceritakan kembali novel Gita Cinta dari SMA dengan pengemasan yang lebih segar dan menarik, namun tidak meninggalkan originalitas kisah Galih dan Ratna yang sudah sangat melegenda.

"Saya harap karya ini bisa diterima dengan sangat baik oleh semua generasi karena kisah cinta saat SMA tidak akan terlupakan, kami sudah launching trailer-nya, responnya sangat positif," ungkap Chand Parwez Servia, selaku produser film Gita Cinta dari SMA.

Sinopsis Gita Cinta dari SMA

Film Gita Cinta dari SMA yang berlatar tahun 1980-an bercerita tentang Ratna Suminar (Prilly Latuconsina), sang siswi baru bertemu dengan Galih Rakasiwi (Yesaya Abraham) sebagai sosok yang dingin dan cuek. Hingga kemudian keduanya saling terpikat. Namun, hubungan mereka ditentang oleh Ayah Ratna (Dwi Sasono). berbagai cara digunakan untuk memisahkan mereka. Akankah Galih dan Ratna menerima kenyataan jika kisah kasih mereka, memang tak kan pernah sampai?

Gita Cinta dari SMA menjadi film debut aktor muda berbakat, Yesaya Abraham. Dalam film, Ia akan berduet dengan Prilly Latuconsina yang telah berpengalaman dalam dunia peran. Sejumlah pemeran lain yang sudah memiliki pengalaman dan reputasi yang tinggi juga ikut menghidupkan film Gita Cinta dari SMA. Di antaranya, Arla Ailani, Chantiq Schagerl, Abun Sungkar, Fadi Alaydrus, Dewi Gita, Putri Ayudya, Dwi Sasono, Unique Priscilla, Sita Nursanti, Irgi Fahrezi, Augie Fantinus, Fitria Sechan, Nugie, Asty Ananta, Calvin Jeremy dan sederet nama pemeran lainnya.

