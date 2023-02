Profil Mark Lee, Leader NCT yang akan Datang Maret 2023 ke Jakarta

3. Mengisi Original Soundtrack bersama Henry Lau untuk drama Korea Sweet Stranger and Me dengan lagu berjudul ‘Going Through Your Heart’.

Tak sampai disitu, Mark Lee melakukan debut keempatnya sebagai seorang idola bersama grup sub unit, SuperM, pada 4 Oktober 2019. SuperM adalah sub unit buatan SM entertainment yang menggabungkan beberapa anggota dari grup yang berada di bawah naungannya, seperti SHINee, EXO, NCT, dan WayV.

Tiga bulan setelah itu, Mark Lee kembali menjalani debut keduanya bersama sub unit kedua NCT, NCT 127. Dengan lagu utama berjudul ‘Fire Truck’, dia debut pada 7 Juli 2016. Tak berselang lama, Mark diumumkan bergabung dengan sub unit ketiga, NCT Dream, dan debut dengan single utama ‘Chewing Gum’ pada 24 Agustus 2016.

TEMPO.CO , Jakarta - NCT Dream akan menggelar konser kedua mereka yang bertajuk The Dream Show 2 in Jakarta pada 4-6 Maret 2023 mendatang. Konser yang diadakan di ICE BSD ini akan menampilkan seluruh member NCT Dream, yakni Mark, Haechan, Jeno, Jaemin, Renjun, Chenle, dan Jisung.

Album Stamp On It dari GOT the Beat Puncaki Tangga Lagu iTunes di 18 Negara

Stamp On It GOT the Beat memulai debutnya langsung di peringkat 1 chart album iTunes di total 18 negara, termasuk Indonesia.

