Usaha Jung Kyung Ho Demi Peran Guru Matematika di Crash Course in Romance

TEMPO.CO, Jakarta - Crash Course in Romance menjadi drama Korea terbaru yang hangat dibicarakan sejak beberapa pekan terakhir. Pemeran utamanya, Jung Kyung Ho juga mencuri perhatian lantaran karakternya sebagai guru Matematika ternama di Korea Selatan.

Pada Sabtu, 4 Februari 2023, Jung Kyung Ho membagikan dua buah foto saat dirinya berlatih mendalami karakternya sebagai seorang guru. Dalam foto yang diunggah di Instagram pribadinya, Jeong Kyung Ho terlihat berlatih tulisan tangannya di papan tulis di rumahnya, mengenakan pakaian yang nyaman dan kacamata.

"Hari ini Crash Course in Romance," tulisnya pada keterangan foto hitam putih tersebut, merujuk pada jadwal penyangan Crash Course in Romance episode 7.

Dalam video yang dirilis sebelumnya untuk Crash Course in Romance, terungkap bahwa Jung Kyung Ho sengaja membeli papan tulis dan berlatih di rumah setiap hari untuk memainkan peran Choi Chi Yeol dengan sempurna.

Poster drama Korea Crash Course In Romance yang dibintangi Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho. Foto: Netflix

Profil Jung Kyung Ho

Jung Kyung Ho lahir pada 1983 yang memiliki gelar sarjana Teater dan Film di Universitas Chung-Ang, Korea Selatan. Jung Kyung Ho memulai karier aktingnya pada 2003, memulai debutnya di drama 5 Stars. Tahun berikutnya, ia mulai dikenal dengan perannya di I'm Sorry, I Love You.

Sejak itu, ia semakin aktif membintangi judul drama, seperti Time Between Dog and Wolf, Smile, You, dan Heartless City. Kemudian, pada 2017, aktor yang berada di bawah naungan Management Donghaeng, naik ke jajaran bintang top dengan Hospital Playlist. Jung Kyung Ho sudah berpacaran dengan Sooyoung SNSD selama 10 tahun.

Jung Kyung Ho telah naik ke puncak topik berkat penampilannya di Crash Course in Romance. Menurut hasil survei yang diterbitkan oleh Good Data Corporation pada Senin, 6 Februari 2023, Jung Kyung Ho menduduki peringkat pertama dalam daftar topik selama 4 minggu berturut-turut.

Sinopsis Crash Course in Romance

Komedi romantis ini berkisah tentang hubungan instruktur ahli bernama Chi Yeol yang dikenal sebagai kiblat pendidikan di Korea dengan seorang mantan atlet tim bola tangan nasional bernama Haeng Sun, yang kini mengelola toko hidangan di dekat lokasi kantornya. Haeng Sun terlambat memasuki ranah pendidikan privat untuk ujian masuk perguruan tinggi yang ketat bagi keponakannya dan tak sengaja terlibat dengan Chi Yeol. Tak lama kemudian mereka mendapati suka duka kisah cinta mereka menjadi skandal akibat ketenaran Chi Yeol.

XPORTSNEWS | SPORTS KYUNGHYANG

