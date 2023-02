Tak Cengeng, Ini Makna Sebenarnya Lagu Bob Marley No Woman, No Cry

TEMPO.CO, Jakarta - Bob Marley adalah pelopor musik reggae yang lahir pada 6 Februari 1945 di Nine Mile, Jamaika. Pemilik nama asli Robert Nesta Marley ini memadukan musiknya dengan reggae, ska, rocksteady, serta khasnya gaya vokal dan lirik lagu. Salah satu lagu hitsnya yang terpopuler berjudul No Woman, No Cry.

Awalnya, lagu tersebut dirilis pada 1974 dalam album Natty Dread, tetapi sebenarnya itu adalah versi live yang direkam di Lyceum di London pada 1975 dan paling diingat banyak orang. Setelah itu, No Woman, No Cry menjadi single dari album Live! dan sejak itu langsung mengudara di seluruh dunia.

Makna dari No Woman, No Cry berhubungan dengan menjaga kepala seseorang tetap tegak melewati masa-masa sulit. Meskipun beberapa orang salah berasumsi bahwa liriknya memiliki arti yang merujuk pada laki-laki sedang menjauhkan perempuan dari hidupnya untuk menghindari tangisan, tetapi sebenarnya tidak demikian.

Lagu ini dimaksudkan sebagai penyemangat dan pengingat akan hal-hal yang layak untuk dijalani dalam hidup. Sinar harapan yang menembus kegelapan, itulah makna sebenarnya dari lagu ini, sebagaimana dilansir extrachill.

Saat menciptakan lagunya, Bob Marley terinspirasi dari kehidupannya. Ia mengambil pengalaman pribadinya dan mengubahnya menjadi pesan persatuan dan kepositifan. Kala itu, Marley mengingat bahwa dirinya sedang duduk di halaman pemerintah di Trenchtown, Jamaika, ghetto tempat ia dibesarkan sambil mengawasi orang yang tidak jujur. Ia pun menyadari bahwa banyak teman tersayangnya perlahan telah hilang.

Atas dasar hal itu, Marley menyarankan agar selalu mengingat mereka (teman yang telah hilang) dengan kenangan manis daripada harus menangis. Namun, ia harus pergi karena hidup harus selalu bergerak dan berharap agar seorang perempuan tidak selalu menangis di masa sulitnya, seperti tertulis dalam setiap lirik lagunya.

Mengutip buku No Woman, No Cry: My Life With Bob Marley, Bob Marley mendedikasikan lagu tersebut untuk Vincent Ford atau kerap dipanggil Tata sebagai cara menghormatinya karena sudah berkontribusi banyak terhadap kehidupan awal Marley. Melansir catatan bpi, lagu ini berhasil mendapatkan sertifikasi platinum di Inggris dan tercatat mendapatkan Brit Certified Silver Award karena menjual lebih dari 600.000 unit di Inggris Raya. Meskipun bukan hal baru bagi Marley, tetapi penghargaan ini menjadi sesuatu yang tetap harus dibanggkan dalam dunia musik, sebagaimana dikutip dalam yardhype.

