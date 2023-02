Baru Terungkap, Selena Gomez Puji BLACKPINK Habis-habisan Usai Konser di AS

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez terus memuji BLACKPINK saat menggelar konser BORN PINK di New Jersey, Amerika Serikat pada November 2022 lalu. BLACKPINK baru-baru ini merilis vlog dari momen pertemuan mereka dengan Selena Gomez.

Pada Jumat, 3 Februari 2023, BLACKPINK mengunggah vlog B.P.M terbaru mereka di YouTube. Dalam video tersebut, para anggota membawa para penggemarnya, BLINK dalam perjalanan mereka, menjelajahi kota tempat mereka berada atau mempersiapkan konser dunia.

Selena Gomez Berlari Hampiri BLACKPINK

Setelah konser berakhir, video dipotong menjadi anggota BLACKPINK dan Selena Gomez berteriak begitu mereka bertemu di koridor. Selena Gomez kemudian berlari melewati pintu dan memeluk semua anggota dalam salah satu pelukan besar.

X

Selena Gomez tidak bisa berhenti memuji para anggota BLACKPINK dengan mengatakan, “Itu (konser) luar biasa.” Selena Gomez kemudian menjelaskan secara mendalam mengapa dia sangat menyukai konser tersebut.

Ia memuji BLACKPINK karena dapat menunjukkan bakat individu mereka di antara penampilan grup. "Sangat indah, seperti semua orang dan secara individu, kalian punya waktu. Saya sangat menyukainya, terima kasih telah menerima saya," kata Selena Gomez.

Simak: Single Ice Cream Blackpink - Selena Gomez Dirilis, Sederhana Tapi Cerah Ceria

Lisa BLACKPINK kemudian memeluk Selena Gomez lagi, karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu bintang itu secara langsung. BLACKPINK terus mengobrol dengan Selena Gomez sebelum berfoto bersama yang diunggah di Instagram Selena Gomez tiga bulan lalu.

Kolaborasi BLACKPINK dan Selena Gomez

BLACKPINK dan Selena Gomez berkolaborasi dalam lagu Ice Cream yang dirilis pada Agustus 2020. Diproduksi oleh Teddy, Tommy Brown, dan Mr. Franks, Ice Cream adalah lagu pop dengan ritme sederhana dan suara serta nuansa yang cerah dan ceria. Ice Cream merupakan kelanjutan dari lagu BLACKPINK How You Like That, yang dirilis pada akhir Juni 2020.

"Kami sangat senang kamu berada di single ini, karena, kau tahu, kami adalah penggemar beratmu sejak lama," ujar Rose BLACKPINK. Selena Gomez juga mengaku beruntung bisa berkolaborasi dengan grup beranggotakan Rose, Jisoo, Lisa dan Jennie itu. Dia mengaku tak pernah menduga sama sekali "Saya sangat senang. Saya juga penggemar kalian, jadi ini adalah mimpi yang sangat besar bagi saya, dan saya tidak sabar," kata Selena Gomez.

KOREABOO

Baca: BLACKPINK Tambah Konser di Meksiko dan Australia, Siap Ukir Sejarah Baru

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.