6 Rekomendasi Film Pembunuhan Berantai: Dari yang Menegangkan hingga Lucu

TEMPO.CO, Jakarta -Kisah-kisah pembunuhan berantai adalah salah satu kisah yang banyak diproduksi dalam kebudayaan populer.

Cerita menegangkan menghasilkan sensasi, yang bagi sebagian orang, menghibur. Salah satu kebudayaan populer yang tak luput menghasilkan kisah ini adalah film. Berikut merupakan rekomendasi film pembunuhan berantai dengan berbagai pengalaman menonton.

The Texas Chain Saw Massacre (1974)

The Texas Chain Saw Massacre adalah film horor-slasher tahun 1974 yang dibuat oleh Tobe Hooper. Berlatar belakang di Texas tahun 1940-an, film ini menceritakan tentang kelompok remaja yang terperangkap oleh keluarga sadis yang menakuti mereka dengan mesin gergaji. Film ini dikenal karena atmosfernya yang menegangkan dan penggunaan efek suara yang intens, membuatnya menjadi salah satu film horor klasik.

The Silence of the Lamb (1991)

The Silence of the Lambs adalah film misteri-thriller tahun 1991 yang disutradarai oleh Jonathan Demme. Film ini menceritakan tentang FBI trainee Clarice Starling yang bekerja dengan dr. Hannibal Lecter, seorang psikopat dan pembunuh berantai, untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai yang sedang terjadi.

Scream (1996)

Scream adalah film horor-komedi tahun 1996 yang disutradarai oleh Wes Craven. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh misterius yang mengejar remaja di sebuah kota kecil. Scream mengambil tema dari film-film slasher populer dan membuat parodi dari alur cerita dan karakter-karakternya. Film ini juga dikenal karena dialog yang menghibur dan sarkastik serta pemain yang meliputi bintang-bintang terkenal seperti Neve Campbell, Courteney Cox, dan David Arquette.

American Psycho (2000)

American Psycho adalah film psikologi-thriller tahun 2000 yang disutradarai oleh Mary Harron. Film ini berdasarkan novel dengan judul yang sama karya Bret Easton Ellis dan menceritakan tentang Patrick Bateman, seorang eksekutif muda di Wall Street yang memiliki kebiasaan membunuh orang secara sadis.

Memories of Murder (2003)

Memories of Murder adalah film investigasi-kriminal tahun 2003 yang disutradarai oleh Bong Joon-ho. Film ini berlatar pada tahun 1986 di Korea Selatan dan menceritakan tentang upaya polisi untuk menangkap pelaku serangkaian pembunuhan berantai yang tidak terpecahkan. Memories of Murder menonjolkan hubungan antarkarakter dan konflik dalam tim polisi, serta memperlihatkan perbedaan sosial dan budaya antara petugas polisi dari kota dan pedesaan.

Zodiac (2007)

Zodiac adalah film investigasi-kriminal tahun 2007 yang disutradarai oleh David Fincher. Film ini berdasarkan kisah nyata tentang upaya polisi dan jurnalis untuk mengungkap identitas Zodiac Killer, seorang pelaku pembunuhan berantai yang aktif di San Francisco pada tahun 1960-an dan 1970-an. Film Zodiac dikenal karena penggambaran detail yang memikat dan keakuratan tentang investigasi, serta performa pemain utamanya, termasuk Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, dan Robert Downey Jr.

