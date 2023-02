Daftar Film dan Drama yang Dibintangi Song Joong Ki, Ada yang Belum Nonton?

TEMPO.CO, Jakarta - Nama aktor asal Korea Selatan, Song Joong Ki, kini tengah menjadi perbincangan warganet, terutama para penggemar drama Korea. Aktor dari Negeri Gingseng ini baru saja mengumumkan pernikahannya dengan seorang mantan artis asal Inggris bernama Katy Louise Saunders. Hal ini pun sontak membuat Song Joong Ki dibanjiri ucapan selamat dari penggemarnya di seluruh dunia.

Profil Song Joong Ki

Song Joong Ki merupakan seorang model, aktor, serta pembawa acara yang mulai dikenal setelah membintangi drama sejarah berjudul Sungkyunkwan Scandal pada 2010. Namanya pun semakin melambung setelah menjadi salah satu pembawa acara Running Man di 2010.

Sebagai seorang aktor, laki-laki kelahiran 19 September 1985 ini telah memainkan berbagai judul drama dan film dengan genre yang berbeda-beda. Dia berhasil mendapatkan peran utama pertamanya dalam film A Werewolf Boy pada 2012 dan drama The Innocent Man yang tayang 2012 lalu. Namanya semakin melambung di kancah internasional setelah memainkan peran sebagai Yoo Si Jin di drama Descendants of the Sun (2016).

X

Karya aktor yang masuk dalam daftar Forbes 2013 sebagai Korea Power Celebrity ini selalu ditunggu-tunggu oleh penggemar setianya. Bahkan, setiap drama yang dibintanginya juga kerap meraih rating tinggi karena alur cerita yang seru dan aktingnya yang memuaskan. Lantas, apa saja daftar film dan drama yang telah dibintangi oleh Song Joong Ki? Berikut ulasannya.

Simak: Song Joong Ki Umumkan Pernikahan dan Kehamilan Katy Louise Saunders



Drama yang Dibintangi Song Joong Ki

Pemain dalam Vincenzo, Song Joong Ki juga ternyata merupakan seorang atlet sebelum menjadi artis. Ia menekuni olahraga speed skating jarang pendek sejak sekolah. Ia pun pernah ikut berkompetisi dalam festival olahraga nasional. Namun, setelah cedera, ia lebih memilih fokus kuliah. Instagram

Dalam dunia seni peran, Song Joong Ki memulai debut pertamanya dalam drama Get Karl! Oh Soo Jung yang tayang pada 2007 lalu. Di drama tersebut, laki-laki yang akrab disapa JoongKi ini berperan sebagai Reporter 2. Berikut judul drama yang pernah dibintangi oleh Song Joong Ki.

1. Reborn Rich, berperan sebagai Yoon Hyun Woo pada 2022.

2. Vincenzo, berperan sebagai Vincenzo Cassano pada 2021.

3. Artdal Chronicles, berperan sebagai Eun Seom pada 2019.

4. Man to Man, berperan sebagai Teller Bank (cameo pada episode 9) pada 2017.

5. The Sound of Your Heart, berperan sebagai Seniman webtoon (cameo episode 1) pada 2016.

6. Descendants of the Sun, berperan sebagai Kapten Yoo Si Jin pada 2016.

7. The Innocent Man, berperan sebagai Kang Ma Ru pada 2012.

8. Deep Rooted Tree, berperan sebagai Yi Do remaja (muncul pada episode 1-4, 6, dan 8) pada 2011.

9. Sungkyunkwan Scandal, berperan sebagai Gu Yong Ha pada 2010.

10. OB & GY, berperan sebagai Ahn Kyung Woo pada 2010.

11. Will It Snow for Christmas, berperan sebagai Han Ji Young pada 2009.

12. My Fair Lady, berperan sebagai Kepala Pelayan (cameo episode 1) pada 2009.

13. Triple, berperan sebagai Ji Poong Ho pada 2009.

14. My Precious You, berperan sebagai Jang Jin Ho pada 2008.

15. Love Racing, berperan sebagai laki-laki yang lebih muda pada 2008.

16. Get Karl! Oh Soo Jung, berperan sebagai Reporter 2 pada 2007.

Daftar Film Song Joong Ki

Setelah bermain drama, Song Joong Ki melebarkan sayapnya dengan menjajal bermain beberapa film layar lebar. Berikut daftar film yang telah dimainkannya.

1. Space Sweepers, berperan sebagai Kim Tae Ho pada 2021.

2. The Battleship Island, berperan sebagai Park Moo Young pada 2017.

3. A Werewolf Boy, berperan sebagai Chul Soo. Tayang pada 2012.

4. The Grand Heist, berperan sebagai Jung Goon versi lebih tua (cameo) pada 2012.

5. Pengi and Sommi, berperan sebagai Narator pada 2012.

6. Rio, berperan sebagai Blu (sulih suara Korea) pada 2011.

7. Penny Pinchers, berperan sebagai Chun Ji Woong pada 2011.

8. Hearty Paws 2, berperan sebagai Dong Wook pada 2010.

9. The Case of Itaewon Homicide, berperan sebagai Jo Jong Pil pada 2009.

10. Five Sense of Eros, berperan sebagai Yoo Jae Hyuk pada 2009.

11. A Frozen Flower, berperan sebagai No Tak pada 2008.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI (CW)

Baca: Unggah Foto, Song Hye Kyo Isyaratkan Berpisah dari Song Joong Ki?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.