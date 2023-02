Profil dan Fakta Menarik Nayeon TWICE, Pernah muncul di Video GOT7 Girls Gilrs Girls

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Nayeon TWICE pasti sudah tidak asing lagi bagi penggemar musik Korea atau K-Ppop, khususnya ONCE–julukan untuk penggemar TWICE. Idola wanita yang satu ini memiliki banyak penggemar karena kemampuannya yang luar biasa dan parasnya sangat menawan. Selain itu, member TWICE yang kerap dijuluki sebagai “Fake Maknae” ini selalu berhasil mencuri perhatian penggemar karena pesonanya yang menakjubkan.

Nayeon memulai kariernya sebagai seorang idola dengan debut sebagai anggota TWICE pada 2016 lalu. TWICE adalah girl group asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan agensi hiburan JYP Entertainment. TWICE terdiri dari 9 orang anggota yang seluruh anggotanya berasal dari program survival bertajuk SIXTEEN yang tayang pada 2015.

TWICE memulai debut perdana dengan meluncurkan mini album berjudul The Stories Begin dengan lagu utama Like Ooh-Ahh. Nama girl group asuhan Park Jin Young ini pun semakin melambung setelah merilis single kedua yang berjudul Cheer Up di 2016. Bahkan, saat ini TWICE menjadi salah satu grup wanita Korea Selatan paling populer dengan masuk dalam daftar grup K-Pop dengan jumlah penonton konser terbanyak.

Kesuksesan TWICE tentu tidak lepas dari perjuangan seluruh anggota, termasuk Nayeon. Sebagai anggota tertua, Nayeon memiliki peran yang penting di dalam grup. Berikut profil dan fakta menarik Nayeon TWICE. Yuk, simak!

Nayeon TWICE. Foto: Twitter TWICE.

Profil Nayeon TWICE

Nama asli: Im Na Yeon

Nama panggung: Nayeon

Nama panggilan: Nabong, Nay, Rabbit, Fake Maknae

Posisi di grup: Center, Lead Vocalist, Lead Dancer, Mad-Unnie (member tertua)

Profesi: Penyanyi, Penari, Penulis Lagu

Tempat lahir: Korea Selatan

Tanggal lahir: 22 September 1995

Tinggi badan: 163 cm

Golongan darah: A

MBTI: ISTP-A

Zodiak: Virgo

Fakta Menarik Nayeon TWICE

Nayeon TWICE. Foto: Instagram/@nayeonyny

Nayeon adalah salah satu anggota TWICE yang memiliki banyak talenta. Selain sebagai seorang penyanyi dan penari, ia juga seorang penulis lagu. Beberapa karyanya dapat dinikmati di album TWICE, seperti lagu Rainbow, 24/7, Make Me Go dan masih banyak lagi. Berikut beberapa fakta menarik dari Nayeon TWICE.

1. Nayeon memiliki adik perempuan yang bernama Seoyeon. Nama adik Nayeon ini sama seperti nama saudara perempuan member TWICE yang lain, yaitu Jeongyeon dan Jihyo.

2. Karena memiliki seorang adik, Nayeon pun dikenal sebagai idola yang sangat menyukai anak kecil. Bahkan, dia kerap bermain dengan dengan anak-anak yang ditemui di jalan.

3. Bercita-cita menjadi idola sedari kecil, Nayeon nekat kabur untuk mengikuti audisi tanpa sepengetahuan dari orang tuanya.

4. Menjadi peserta SIXTEEN pertama yang masuk dalam lineup debut bersama TWICE.

5. Hampir ditunjuk sebagai leader TWICE karena sifatnya yang mengayomi peserta lain selama berjalannya acara SIXTEEN.

6. Memiliki banyak teman sesama artis, seperti Jisoo dan Jennie BLACKPINK serta Yeri dari girl group Red Velvet.

7. Berteman dengan dengan banyak idola pria, seperti Mark dan BamBam GOT7 serta Sungjin Day6.

8. Mengidolakan girl group dari Woollim Entertainment, Oh My Girl (OMG). Selain itu, Nayeon juga mengidolakan Taeyeong SNSD dan Krystal f(x) dari SM Entertainment.

9. Nayeon memiliki banyak nama panggilan, mulai dari bunny atau kelinci, Nabong, Grandma, hingga Fake Maknae karena kerap bertingkah imut seperti anggota termuda TWICE, Tzuyu.

10. Telah membintangi banyak iklan, seperti Teens Nature, Clarks of England, Skoolooks, dan masih banyak lagi. Terbaru, Nayeon menjadi Brand Ambassador Givenchy Beauty.

11. Pernah muncul di video musik GOT7 yang berjudul Girls Gilrs Girls, video musik Miss A yang berjudul Only You, dan video musik Park Jinyoung Fire.

12. Melakukan debut sebagai penyanyi solo pada 24 Juni 2022 dengan album bertajuk IM NAYEON dan lagu utama berjudul POP!.

13. Debut solo pertama Nayeon sukses mengantarkannya meraih penghargaan sebagai Best Female Artist di acara penghargaan MAMA 2022.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI



