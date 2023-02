7 Film Korea tentang Psikopat dan Pembunuh Berantai

TEMPO.CO, Jakarta -- Film Korea tidak hanya dikenal dengan serial drama dan percintaannya saja. Namun negara dengan julukan Negeri Ginseng ini juga memiliki banyak film dengan genre thriller tentang kehidupan seorang psikopat. Film psikopat sendiri umumnya bercerita tentang kisah-kisah pembunuhan sadis dan berantai yang dilakukan oleh seseorang.

Film Korea tentang psikopat selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi para penontonnya. Film ini biasanya sarat akan adegan-adegan dan aksi sadis yang dilakukan oleh pembunuhnya. Selain itu, film psikopat juga selalu meninggalkan teka-teki yang kerap membuat para penontonnya berpikir dan penasaran.

Film Korea Tentang Psikopat

Di sisi lain, film Korea tentang psikopat dan pembunuh berantai ini juga akan berfokus pada pola pikir pelaku pembunuhan yang sangat rumit dan membingungkan. Jika Anda penasaran dengan film Korea tentang psikopat, maka Anda dapat menonton beberapa rekomendasinya berikut.

1. Blind (2022)

Poster film Blind. Foto: Wikipedia.

Film Korea tentang psikopat yang pertama adalah Blind yang tayang pada tahun lalu. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi yang menghilang setelah menjadi korban tabrak lari. Setelah kembali, mahasiswi tersebut pun bertemu dengan seorang detektif bernama Jo yang menyelidiki kasus tabrak lari yang dialaminya. Setelah menemukan banyak barang bukti, keduanya pun menyimpulkan bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah supir taksi yang ternyata seorang psikopat. Mereka berdua pun terlibat dalam sebuah misi yang berbahaya.

2. Midnight (2021)

Film Midnight bercerita tentang seorang gadis tuli bernama Kyung Mi. Suatu hari, Kyung Mi yang tinggal bersama ibunya melihat Do Shik akan membunuh seseorang. Do Shik yang merasa identitasnya terbongkar pun marah dan mengejar Kyung Mi. Tak hanya itu, Do Shik bahkan menjadikan Kyung Mi sebagai target pembunuhan yang selanjutnya.

3. No Mercy (2019)

No Mercy menjadi film Korea tentang psikopat yang selanjutnya. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama In Ae yang memiliki ambisi untuk melakukan balas dendam atas kejadian yang diterima adiknya. Adik dari perempuan In Ae yang bernama Eun Hye digambarkan sebagai orang yang memiliki gangguan kejiwaan dan kerap mendapat perilaku yang kurang baik. Sehingga sang kakak akhirnya memutuskan untuk menyakiti orang-orang yang telah mengganggu adiknya.

4. Dark Figure of Crime (2018)

Film Dark Figure of Crime adalah salah satu film Korea yang terinspirasi dari sebuah program televisi Investigasi Korea Selatan yang berjudul Unanswered. Film ini mengangkat kisah dari episode ke-869 tentang kisah nyata pembunuhan yang tak pernah dilaporkan. Bahkan, korban dari pembunuhan tersebut pun tak pernah ditemukan dan investigasi tak pernah dilakukan pihak berwajib. Diceritakan suatu hari seorang detektif bernama Kim Hyung Min bertemu dengan seorang informan yang membawa kasus pembunuhan korban tanpa identitas.

5. VIP (2017)

Film Korea tentang psikopat yang selanjutnya adalah film berjudul VIP yang tayang pada 2017 lalu. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki bernama Kim Gwang II yang terlibat dalam pembunuhan berantai. Bahkan, dia juga tak segan untuk menyiksa gadis remaja untuk kemudian dibunuh. Sayangnya, dia merupakan anak seorang jenderal di Korea Selatan. Sehingga, dia mendapatkan perlindungan atas kekuasaan yang dimiliki ayahnya.

6. Children (2017)

Poster film Children. Foto: Wikipedia.

Film Children adalah film Korea tentang psikopat yang juga diambil dari kisah nyata. Film ini bercerita tentang hilangnya lima anak di sekitar Gunung Waryong. Setelah belasan tahun berlalu, ditemukan tulang-tulang dengan identitas anak yang hilang itu. Akhirnya, para detektif pun berusaha kembali membuka kasus tersebut. Akhirnya ditemukan kejanggalan saat ada pemuda misterius yang pergi ke gunung bersama kelima anak yang hilang.

7. Memories of Murder (2003)

Film Korea tentang psikopat yang selanjutnya berjudul Memories of Murder yang pertama kali tayang pada tahun 2003 silam. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang sebuah pembunuhan berantai yang belum terpecahkan. Tiga orang detektif cukup kesulitan karena hanya ada sedikit petunjuk yang ditemukan. Mereka hanya mengetahui bahwa psikopat tersebut akan menjalankan misinya saat hujan dan saat korban menggunakan pakaian merah. Selain itu, dia juga akan melancarkan aksi saat lagu tertentu diputar di radio.

Itulah film Korea tentang psikopat dan pembunuhan berantai yang dapat kamu tonton untuk mengisi waktu luang. Semoga bermanfaat.

VIVA AGARTHA F | RADEN PUTRI

