Robert Pattinson Kembali Bintangi Sekuel The Batman, Tayang Oktober 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Sekuel The Batman resmi diumumkan oleh Studio Warner Bros. akan tayang di bioskop pada 3 Oktober 2025. Disutradarai Matt Reeves, sekuel ini masih akan dibintangi Robert Pattinson sebagai Batman.

Sinopsis The Batman Part II masih dirahasiakan sampai saat ini. Bos DC Studios, James Gunn dan Peter Safran mengkonfirmasi jadwal perilisan sekuel The Batman saat konferensi pers Warner Bros. pada Senin, 30 Januari 2023.

Sekuel The Batman Termasuk DC Elseworlds

Sekuel The Batman karya Matt Reeves masuk dalam kategori DC Elseworlds, menurut laporan Variety pada Selasa, 31 Januari 2023. Menurut James Gunn, setiap film atau serial televisi yang berlatar di luar DC Universe utama akan disebut sebagai DC Elseworlds, persis seperti label yang diterapkan oleh DC Comics.

X

Selain The Batman Part II, daftar proyek DC Elseworlds mendatang adalah Joker: Folie a Deux karya sutradara Todd Phillips yang dibintangi Joaquin Phoenix dan Lady Gaga, direncanakan rilis pada 4 Oktober 2024. Ada juga serial animasi Teen Titans Go! serta film Superman lainnya yang diproduksi oleh JJ Abrams dengan naskah ditulis oleh Ta-Nehisi Coates.

Simak: Pecahkan Rekor Box Office, Sekuel The Batman Kembali Hadirkan Robert Pattinson

Kelanjutan Robert Pattinson dan Matt Reeves di The Batman

Robert Pattinson dan Matt Reeves akan terus mengeksplorasi iterasi Batman dalam kategori DC Elseworlds, sementara James Gunn dan Peter Safran akan meluncurkan Batman baru di DC Universe. Menurut James Gunn dan Peter Safran, DC Universe juga akan menyertakan film Batman dan Robin berdasarkan komik The Brave and the Bold.

Sebelumnya, pada awal Januari 2023, Matt Reeves mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan James Gunn untuk memastikan bahwa BatVerse miliknya dan DC Universe akan saling mendukung satu sama lain, serta tidak mengacaukan alur cerita.

Film pertama The Batman yang rilis Maret 2022 mendapat pujian kritis dan berhasil meraup pendapatan sebesar 770 juta dolar AS di box office seluruh dunia tahun lalu. Film ini sekarang sudah tersedia di platform HBO Max.

Baca juga: The Batman Tembus Rp 1,8 Triliun di Box Office Amerika dalam Pekan Pertama

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.