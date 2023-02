Catat Sejarah Baru, TWICE Raih Penghargaan Billboard Women in Music 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, TWICE akan mendapatkan penghargaan di Billboard Women in Music Awards 2023. Grup beranggotakan 9 perempuan ini akan menerima penghargaan Breakthrough Artist dalam acara tahunan yang dijadwalkan pada Rabu, 1 Maret 2023 di Los Angeles.

TWICE akan menjadi artis K-pop pertama yang menang dalam acara tersebut. Billboard Women in Music adalah acara tahunan yang diadakan sejak 2007 oleh Billboard untuk menghargai artis, pencipta, produser, dan eksekutif yang sedang naik daun atas kontribusi mereka pada industri dan komunitas musik.

Penghargaan Breakthrough Artist pertama kali didirikan pada 2014 dan telah diberikan kepada musisi perempuan termasuk Idina Menzel, Tori Kelly, Maren Morris dan Camila Cabello. Sementara, sejumlah bintang perempuan papan atas, termasuk Beyonce, Madonna, Lady Gaga, Taylor Swift, dan Ariana Grande, dinobatkan sebagai penghargaan Woman of the Year yang paling didambakan dalam acara tersebut.

Pemenang Billboard Women in Music 2023

X

Pemenang kategori lain yang disebutkan bersama TWICE termasuk Becky G untuk Penghargaan Dampak, Doechii untuk Bintang Baru, Ivy Queen untuk Ikon, Kim Petras untuk Pemecah Lagu, Lainey Wilson untuk Pemecah Aturan, Lana Del Rey untuk Visioner. Pemenang hadiah utama, Woman of the Year, belum diumumkan.

Simak: TWICE Pecahkan Rekor Penjualan Album Terbanyak Hari Pertama Lewat Between 1&2

TWICE menjadi salah satu artis K-pop yang paling banyak streaming pada tahun 2022 di Spotify, platform streaming musik terbesar di dunia, bersama dengan BTS, BLACKPINK, Stray Kids, dan Seventeen.

TWICE Tonjolkan Keunikan Lewat Moonlight Sunrise

TWICE merilis single berbahasa Inggris baru berjudul Moonlight Sunrise pada Jumat, 20 Januari 2023. Moonlight Sunrise menjadi lagu berbahasa Inggris pertama TWICE dalam waktu sekitar satu tahun tiga bulan sejak The Feels, yang masuk ke tangga lagu single utama Billboard Hot 100 pada 2021.

Moonlight Sunrise adalah lagu yang menonjolkan keindahan unik TWICE, dan menggabungkan melodi yang indah dan lirik romantis. Ini akan dimasukkan dalam EP ke-12 mereka, yang akan keluar pada Maret 2023. EP mendatang akan menandai perilisan seluruh grup pertama dari TWICE sejak Between 1&2, EP ke-11 grup tersebut, pada 26 Agustus, yang memulai debutnya di No. 3 di Billboard 200 dengan perolehan sekitar 100.000 unit album yang setara.

YONHAP | THE STAR

Baca juga: TWICE Rilis Mini Album ke-11, Between 1&2, Lebih Bermakna Bagi Para Anggota

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.