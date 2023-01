Kilas Balik 54 Tahun Lalu: Begini The Beatles Membuat Konser Terakhir di Apple Corps

TEMPO.CO, Jakarta -Grup legendaris The Beatles membuat konser terakhirnya di atap gedung kantor pusat Apple Corps di London, Inggris pada 54 tahun lalu.

Mengutip Nightswithalicecooper.com, band ini memainkan lagu-lagu berdurasi 42 menit, termasuk Get Back, "Don't Let Me Down, " "I've Got a Feeling," dan "One After 909," di depan sekelompok kecil penonton.

Baca : Kilas Balik The Beatles Mengakhiri Konser pada 30 Januari 1969

X

Konser pada 30 Januari 1969 itu tanpa pemberitahuan dan diinterupsi oleh polisi setelah ada keluhan tentang kebisingan dari para tetangga. Konser itu juga kemudian diabadikan dalam film dokumenter berjudul "Let It Be." Setelah itu, mereka hanya tampil di studio untuk menyelesaikan album terakhir mereka "Abbey Road" yang dirilis pada 26 September 1969.

Perjalanan karier musik The Beatles

Sebelumnya, pada 18 Januari 1964, The Beatles membuat debut di tangga lagu Amerika Serikat. Mereka membuat tembang bertajuk "I Want To Hold Your Hand" yang mampu merangsek ke posisi #45. Itu hanya butuh dua puluh tiga hari setelah perilisannya, dan menjadikan singel tersebut sebagai rekor penjualan tercepat dalam sejarah Capitol Records.

Mengutip beatlesdaily.com, oncernya penjualan singel grup musik yang digawangi oleh John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr ini tidak hanya membuktikan kualitas mereka sebagai grup musik yang patut diperhitungkan. Rekor ini juga menandai dimulainya invasi grup band Inggris ke dalam industri musik Amerika Serikat.

Dirilis di Amerika Serikat pada 26 Desember...