7 Konser K-Pop Global Terbesar, Ada yang Dihadiri Jutaan Penonton!

TEMPO.CO, Jakarta - Selama bertahun-tahun, musik Korea atau yang lebih dikenal dengan K-Pop terus menyebarkan pengaruhnya ke luar Korea dan berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya di Asia, saat ini K-Pop telah berhasil memantapkan posisinya sebagai salah satu genre musik utama di dunia. Bahkan, para idola dan grup Korea ini telah berhasil memperluas panggung mereka dengan tampil di banyak negara di luar Korea Selatan.

Keberhasilan musik Korea dalam menyebarkan pengaruhnya ini membuat banyak grup K-Pop melakukan tur global atau dunia. Sehingga, saat ini idola atau grup K-Pop yang melakukan konser di luar negeri sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan, konser-konser idola K-Pop mampu dengan mudah mengumpulkan ribuan hingga jutaan penonton.

Konser K-Pop Terbesar

Melansir dari AllKpop, terdapat beberapa konser global grup K-Pop terbesar yang mengumpulkan lebih dari ratusan ribu penonton. Siapa saja? simak informasinya berikut ini.

1. BTS – Love Yourself World Tour (2018-2019)

BTS. Foto: Instagram BTS Official.

Konser global grup K-Pop terbesar yang pertama dipimpin oleh boy group BTS dengan jumlah penonton sebanyak 2,02 juta penonton selama pelaksanaannya. Konser yang dimulai pada 25 Agustus 2018 di Korea Selatan ini mengunjungi 13 negara lain, seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Taiwan, Singapura, hingga Arab Saudi. Bahkan konser yang bertajuk Love Yourself World Tour ini diperpanjang pelaksanaannya dengan nama BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself hingga April 2019.

2. Big Bang – Made Tour (2015-2016)

Grup K-pop BIGBANG (Soompi)

Konser global grup K-Pop terbesar yang selanjutnya dikuasai oleh boy group Big Bang dengan mengumpulkan penonton sebanyak 1,5 juta penonton. Tour yang dimulai dengan dua konser di Korea Selatan ini berhasil mengunjungi 15 negara lain, seperti Amerika Serikat, Makau, Australia, Jepang, dan Tiongkok. Bahkan, konser ini pernah menjadi rekor tur artis Korea terbesar pada masanya.

3. TVXQ – Circle / Begin Again Japan Tour (2017-2018)

TVXQ. Smtown.com

TVXQ adalah grup duo K-Pop yang berhasil mengumpulkan penonton sebanyak 1,05 juta penonton dalam tur Jepang pada tahun 2017-2018. Konser yang mengusung konsep Dome Tour ini dilaksanakan di beberapa Dome ternama di kota-kota Jepang. Mulai dari Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama, Sapporo, hingga Fukuoka.

4. EXO – The EXO’luXion (2015-2016)

Boyband EXO. Soompi

Konser global grup K-Pop terbesar yang selanjutnya terjadi saat EXO PLANET #4 – The Elyxion atau The EXO’luXIon yang dilaksanakan pada tahun 2015-1016 lalu. Konser yang dimulai pada 24 November 2017 ini berhasil mengumpulkan penonton sekitar 760.000 orang selama pelaksanaannya. Bahkan, konser grup K-Pop ini mencatat rekor lain sebagai konser grup yang tiketnya terjual habis dalam waktu tercepat, yakni 0,2 detik saja.

5. SEVENTEEN – Be The Sun (2022)

SEVENTEEN menggelar konser SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu malam, 28 Desember 2022. TEMPO/Marvela

Boy group SEVENTEEN berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu konser grup K-Pop dengan jumlah penonton terbanyak, yakni sekitar 600.000 penonton. Rangkaian konser yang dimulai pada 25 Juni 2022 ini mengunjungi berbagai negara di dunia, termasuk 12 kota berbeda di Amerika Serikat dan Kanada. Grup K-Pop yang beranggotakan 13 orang ini juga mengunjungi berbagai negara di Asia, seperti Jepang, Filipina, dan Indonesia.

6. Super Junior – Super Show 6 (2014-2015)

Super Junior. Foto: Instagram Super Junior.

Untuk mempromosikan album ketujuh, grup K-Pop Super Junior melangsungkan tur dunia mereka yang bertajuk Super Show 6. Rangkaian tur yang dilaksanakan pada 2014-2015 ini berhasil mengumpulkan penonton sebanyak 550.000 penonton di seluruh dunia. Tur ini juga mengunjungi beberapa negara, seperti Jepang, Tiongkok, dan Thailand.

7. TWICE – Twicelight / Dreamday Japan Tour (2019-2020)

TWICE. Foto: Instagram TWICE.

Konser global grup K-Pop terbesar yang terakhir dimiliki oleh girl group TWICE dalam konser yang bertajuk Twicelight dan Dreamday Japan Tour. Konser yang berlangsung pada tahun 2019-2020 ini berhasil dihadiri sekitar 470.000 penonton. Bahkan, dalam lima pertunjukan terakhir mereka di Jepang, diperkirakan sekitar 220.000 penggemar hadir menonton grup K-Pop yang mempopulerkan lagu Like OOH AHH ini.

Itulah konser global grup K-Pop terbesar yang berhasil dihadiri oleh ratusan ribu penonton di seluruh dunia. Selain itu, saat ini, girl group BLACKPINK tengah mengadakan tur dunia bertajuk Born Pink Tour yang diperkirakan akan mengumpulkan penonton sebanyak 1,5 juta penonton. Tak hanya itu, konser dari boy group Stray Kids yang bertajuk MANIAC juga masih berlangsung dan diharapkan akan mendapatkan sekitar 500.000 penonton.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

