Film Terbaru Shah Rukh Khan, Pathaan Pecahkan Rekor

TEMPO.CO, Jakarta - Film Pathaan yang dibintangi Shah Rukh Khan langsung mendapat predikat blockbuster hanya dalam dua hari setelah dirilis di bioskop pada Rabu, 25 Januari 2023. Film ini memecahkan rekor hari pembukaan untuk film berbahasa Hindi, dengan pendapatan kotor secara internasional sebesar 12,7 juta dolar AS.

Pada Kamis, 26 Januari 2023, saat hari libur di India untuk Hari Republik, Pathaan bahkan meraup 829 juta rupee atau 10,1 juta dolar AS di India, dengan 307 juta rupee setara 3,7 juta dolar AS secara internasional. Pendapatan kotor dua hari film produksi Yash Raj Films ini mencapai 2,196 miliar rupee atau 26,9 juta dolar AS.

Pathaan Libatkan Bintang Papan Atas

Film yang merupakan bagian dari YRF Spy Universe atau universe mata-mata produser Aditya Chopra ini juga dibintangi oleh Deepika Padukone dan John Abraham dan disutradarai oleh Siddharth Anand. Film-film lain yang ada dalam universe ini termasuk franchise Tiger yang dibintangi Salman Khan, War yang dibintangi Hrithik Roshan dan Tiger Shroff, yang juga disutradarai oleh Anand.

Film Pathaan yang dibintangi Shah Rukh Khan, Salman Khan dan Deepika Padukone. Foto: Instagram/@pathaanthefilm

Anand mengatakan keterlibatan Shah Rukh Khan dalam film bersama Deepika Padukone dan John Abraham memberikan nilai lebih bagi Pathaan. "Ketika Anda memiliki Shah Rukh Khan dalam film Anda, bersama dengan superstar lain seperti Deepika Padukone dan John Abraham, Anda harus mendapatkan orang-orang nomor satu di setiap departemennya dan saya tidak berpikir kami akan mengecewakan janji itu lewat Pathaan," kata Anand.

Pathaan Bangkitkan Box Office Bollywood

Panthaan diputar perdana di sekitar 5.500 layar di seluruh India dan 2.500 layar internasional di 100 negara. Ini memberikan kesegaran bagi box office untuk industri Bollywood berbahasa Hindi, yang mengalami penurunan pada 2022. Film ini juga sekaligus menandai kembalinya Shah Rukh Khan yang tidak terlihat sejak film Zero (2018).

Pada Desember 2022, film tersebut memicu kontroversi antaragama dengan dirilisnya video untuk lagu utama. Sebagai tanggapan, sensor film negara menyarankan untuk memikirkan ulang. Akshaye Widhani, CEO Yash Raj Films, berterima kasih atas dukungan yang luar biasa dari media, penonton, dan industri terhadap Pathaan.

