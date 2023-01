Sinopsis Dog Gone, Kisah Nyata Ayah dan Anak Mencari Anjing yang Hilang

TEMPO.CO, Jakarta - Platform streaming film Netflix memang kerap menghadirkan film-film yang berangkat dari kisah nyata. Tak hanya film berbentuk dokumenter, Netflix juga kerap membuat sebuah film utuh yang kisahnya diambil dari kejadian nyata yang dialami oleh seseorang. Salah satu film yang terinspirasi dari kisah nyata tersebut adalah Dog Gone.

Sebelum Dog Gone, Netflix juga telah beberapa kali merilis film yang terinspirasi dari kisah nyata, seperti The Ice, Fatherhood, Against, dan The Tinder Swindler. Meski begitu, film Dog Gone tetap mendapatkan antusiasme yang tinggi karena memiliki daya tarik yang berbeda dari film lainnya. Bahkan, film ini berhasil menduduki posisi pertama dalam daftar film Netflix teratas dengan lebih dari 20 juta jam tayang.

Secara garis besar, film ini bercerita tentang seorang pemuda dan orang tuanya yang memulai misi pencarian luar biasa. Mereka berupaya menemukan anjing kesayangan mereka yang hilang dan memberikan obat penyelamat agar tetap hidup. Hal menarik dari film Dog Gone ini adalah karena banyak adegan yang mengeksplorasi hubungan antara hewan peliharaan dan pemiliknya.

Bagaimana dengan sinopsis dan fakta menarik Dog Gone? Untuk lebih jelasnya, simak informasi yang ada di bawah ini.



Sinopsis Dog Gone

Film Dog Gone bercerita tentang sebuah kisah perjalanan yang dilakukan oleh seorang ayah dan anak untuk mencari kucing kesayangan mereka yang hilang. Dikisahkan jika hubungan hubungan kedua orangtua dan anak tersebut memang kurang baik. Mereka kerap berselisih paham dan bertengkar bahkan untuk hal-hal kecil.

Di sisi lain, mereka memiliki seekor anjing peliharaan bernama Gonker. Tergolong dalam hewan peliharaan yang setia dan patuh kepada pemiliknya, Gonker pun menjadi kesayangan semua orang di keluarga tersebut. Tetapi, suatu hari Gonker dikabarkan menghilang di sekitar jalur pendakian Appalachia.

Perasaan sedih pun menyelimuti keluarga Marshall atas hilangnya Gonker. Karena merasakan kesedihan yang sama, John Marshall dan Fielding pun memutuskan untuk mencari anjing kesayangan mereka. Mereka pergi menyusuri daerah sekitar jalur pendakian Appalachia.

Proses pencarian ini membuat mereka harus mencari petunjuk bersama tentang jalur yang mungkin dilewati Gonker. Mereka pun harus berdiskusi untuk membuat keputusan terbaik. Selama proses pencarian Gonker, tanpa sadar hubungan antara ayah dan anak tersebut, John Marshall dan Fielding, ternyata semakin membaik. Komunikasi yang terjalin di antara keduanya pun membaik dan dapat saling memahami satu sama lain.

Fakta Menarik Dog Gone

Seperti diketahui, Dog Gone berhasil menempati posisi puncak sebagai film Netflix teratas di pekan terakhir Januari 2023. Tentu bukan tanpa alasan film ini dapat mencapai posisi tersebut. Selain karena alur ceritanya yang membuat penasaran para penonton, Dog Gone juga memiliki beberapa fakta menarik yang sayang untuk dilewatkan. Berikut beberapa fakta menarik dari film Dog Gone.

1. Film Dog Gone adalah salah satu film Netflix yang berangkat dari kisah nyata tentang pencarian seekor anjing peliharaan yang hilang.

2. Cerita Dog Gone sendiri pernah ditulis dalam sebuah buku berjudul Dog Gone: A Lost Pet’s

3. Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home karya Pauls Toutonghi.

4. Alur cerita yang disajikan dalam film ini sangat menarik karena menjelaskan bagaimana hubungan emosional sebuah keluarga dengan anjing peliharaannya. Sehingga, ketika Gonker menghilang, mereka merasakan kesedihan dan kekhawatiran.

5. Dog Gone berhasil menampilkan emosi yang luas dan mendalam sehingga membawa penonton ikut merasakan hal yang sama.

6. Film ini diisi oleh deretan aktor populer seperti John Berchtold, Rob Lowe, kimberly Williams Paisley, Susan Gallagher, Soji Arai, hingga Annabella Didion.

Itulah sinopsis dan fakta menarik mengenai film Dog Gone. Semoga bermanfaat.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

