Ulang Tahun ke-41, Ernest Prakasa Hadiahi Diri Sendiri dengan Detoks Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta - Komika, aktor, sekaligus sutradara, Ernest Prakasa baru saja berulang tahun yang ke-41 pada Minggu, 29 Januari 2023. Ia merayakan ulang tahun bersama istri, Meira Anastasia dan dua anak mereka.

"Puji Tuhan masih dikasih umur sampe 41 taun. Terimakasih buat semua teman-teman yang mengirim ucapan, makanan, dan segala doa baik. Terimakasih banyak," tulis Ernest di Instagram, kemarin.

Ia membagikan foto keluarganya berada di atap rumah sambil memegang kue ulang tahun didominasi warna putih dan bertabur buah stroberi di atasnya. Anak pertama Ernest dan Meira, Sky menggendong anjing peliharannya berfoto bersama.

Ernest Prakasa Detoks Media Sosial

X

Sutradara dan pemain film Cek Toko Sebelah 2 ini mengaku memberi hadiah untuk dirinya sendiri berupa detoks media sosial. Terhitung mulai hari ini, Senin, 30 Januari 2023, Ernest akan menghentikan aktivitasnya di media sosial hingga waktu yang belum ditentukan.

"Sebagai hadiah untuk diri sendiri, mulai besok saya mau memberikan waktu untuk detoks dari media sosial hingga waktu yang belum ditentukan. Jadi untuk sementara waktu, saya izin pamit dulu ya," tulis Ernest. "Take care & see you soon."

Ernest Prakasa dan Meira Anastasia. Dok. Starvision



Ucapan Romantis dari Meira Anastasia

Meira Anastasia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ernest Prakasa dengan cara yang unik, namun tetap romantis. Ibu dua anak itu mengunggah foto-foto selfie suaminya yang selama ini dia terima. "Foto-foto ini aku ambil dari whatsapp kami berdua. Foto-foto yang dia kirim kalo lagi pergi tanpa aku. Mau take off pesawat atau landing. Lagi di venue acara. Atau kadang just to cheer me up when I’m down. Which happens a lot," tulis Meira di Instagram.

Simak: Kegelisahan Laura Basuki Dipasangkan dengan Ernest Prakasa di Film Cek Toko Sebelah 2

Selain menjadi istri, Meira juga kerap bekerja sama dengan Ernest dalam berbagai judul film. Menurutnya, Ernest dikenal sebagai orang yang sangat tegas, galak, dan seringkali menyebalkan saat bekerja. Menurut Meira, Ernest memiliki ambisi yang besar sehingga mengatur segalanya dan terkadang sulit menerima jika sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasinya.

"I have to be honest, hun. Sometimes you’re a pain in the butt! But, as long as it’s my butt, I’m okay with it. Karena aku tau dalemannya kamu tuh, kamu baik bangettt. Kadang aku suka bingung kenapa orang bisa se-selfless kamu," tulisnya. "Mungkin gak semua orang akan ngerti atau tau. Tapi yang penting aku ngerti dan tau kamu, dengan proses kita sama-sama belajar ya."

Doa dan Harapan Meira Anastasia untuk Ernest Prakasa

Di usia Ernest yang ke-41 tahun ini, Meira berharap sang suami terus menjadi dirinya sendiri dan melakukan yang terbaik seperti biasanya. Meira sangat bersyukur memiliki pasangan seperti Ernest. "Keep being you! Banci atur yang nyebelin, tapi akan berbuat sebaik mungkin untuk siapapun yang perlu bantuan kamu. Thank you for just being here. With me and the kids. I hope 41 is going to be good for you. God bless you, baby," tulisnya.

Di akhir tulisannya, Meira menambahkan catatan yang menunjukkan kebucinannya terhadap Ernest Prakasa. "Kamu makin tua kok makin cakep ya? Tolong kurang-kuranginin dong cakepnya. Bucin mulu nih aku dr dulu sampe sekarang," tulisnya dilengkapi dengan emotikon tertawa.

Baca juga: Ernest Prakasa Kelabakan Cari Ponsel Jadul untuk Meira Anastasia