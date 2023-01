Kilas Balik The Beatles, Mengakhiri Konser pada 30 Januari 1969

TEMPO.CO, Jakarta - The Beatles menutup pementasannya pada 30 Januari 1969. Konser akhir The Beatles itu membuat lalu lintas di jalan Savile Row, London terhenti, karena menumpuknya para penggemar grup itu.

Polisi dari kantor West End Central yang tak jauh dari lokasi meminta The Beatles untuk berhenti konser di atap gedung kantor Apple Corps. Deretan lagu yang dimainkan The Beatles antara lain, Get Back, I Want You (She’s So Heavy), Don’t Let Me Down, I’ve Got A Feeling, One After 909, Danny Boy, Dig A Pony.

Konser itu diabadikan dalam film dokumenter Let It Be. Setelah itu, mereka hanya tampil di studio untuk menyelesaikan album terakhir Abbey Road yang dirilis pada 26 September 1969.

Sekilas perjalanan bermusik The Bealtles

The Beatles merilis single pertama berjudul Love Me Do, pada 5 Oktober 1962. Proses rekaman lagu ini terjadi pada 11 September 1962 di Abbey Road Studios EMI, London. Saat single itu berhasil dirilis, lagu itu langsung berada di posisi ke-17 di Top Twenty. Nama The Beatles langsung terdengar dan menjadi perhatian khalayak.

Mulanya lagu itu lahir dari duet John Lennon dan Paul McCartney. Saat bernyanyi, Lennon mengambil suara vokal solo dengan lirik Love Me Do di akhir setiap bait. Namun, Lennon berkeinginan menambahkan harmonika di beberapa bagian lagu setelah terinspirasi hit terbaru Bruce Channel.

Mengutip Beatles Daily, penjualan single grup musik yang terdiri atas John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr itu hanya membuktikan kualitas karya. Tapi, juga grup musik yang patut diperhitungkan. Rekor itu menandai berkembangnya grup Inggris menuju industri musik Amerika Serikat.

Cerita tentang rekaman The Beatles

The Beatles menjalani proses perekaman yang kompleks. Sebab, lagu Love Me Do direkam tiga kali dengan penabuh drum yang berbeda. Lagu ini direkam pertama kali pada 6 Juni 1962 selama audisi pertama grup demi menuntaskan penugasan EMI. Saat itu, Pete Best masih menjadi drummer.

Pada 4 September 1962, Pete Best digantikan oleh Ringo Starr karena produser George Martin tidak menyetujui permainan drum dari Pete Best. Ketika itu juga dilakukan proses perekaman sesuai dengan versi Ringo Starr untuk peluncuran single The Beatles,

Pada 11 September 1962, The Beatles kembali ke studio musik. Saat itu George Martin juga tidak puas dengan permainan drum Ringo Starr. George Martin pun meminta bantuan kepada drummer yang sedang bermain sesi di studio rekaman, yakni Andy White. Namun, 11 September 1962 itu menjadi hari pertama dan terakhir untuk Andy White menghiasi musik The Beatles. Sebab, George Martin masih tetap menginginkan Ringo Starr untuk tetap berada dalam The Beatles.

Mengutip buku Paul McCartney: A Life, versi drum Andy White memberikan kekhasan sendiri sehingga diluncurkan dalam album pertama The Beatles, Please Please Me pada 1963. Rangkaian panjang proses rekaman, lagu itu baru dirilis pada 5 Oktober 1962 dengan versi final iringan drum dari Andy White dan rebana dari Ringo Starr.

