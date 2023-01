Park Bo Gum Gabung The Black Label Usai Bantah Pindah ke YG Entertainment dan HYBE

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Park Bo Gum telah menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi The Black Label. Ia resmi bergabung dengan The Black Label setelah rumor kepindahahnnya ke YG Entertainment dan HYBE dibantah beberapa waktu lalu.

“Kami telah menandatangani kontrak manajemen dengan Park Bo Gum, yang merupakan salah satu aktor terkemuka Korea Selatan dan yang telah menerima cinta dan kepercayaan dari masyarakat umum sambil bolak-balik antara layar kecil dan layar perak," kata The Black Label dalam pengumumannya pada Senin, 30 Januari 2023.

Park Bo Gum Punya Pengaruh Global yang Besar

The Black Label melihat potensi besar dalam diri Park Bo Gum. Dengan kontrak yang baru ini, The Black Label akan memberikan banyak kesempatan bagi Park Bo Gum di berbagai bidang, terutama sebagai aktor. Dikatakan juga, The Black Label siap mendukung karier Park Bo Gum di luar negeri.

X

“Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan aktor Park Bo Gum, yang pengaruh globalnya melampaui Korea. Karena aktor Park Bo Gum memiliki beragam pesona dan bakat, kami akan memaksimalkan penggunaan kekuatan dan pengetahuan The Black Label sehingga ia dapat memperdalam pesonanya di berbagai bidang, termasuk sebagai aktor. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Park Bo Gum di seluruh dunia," kata The Black Label.

The Black Label adalah perusahaan manajemen yang didirikan oleh Teddy, produser dari grup One Time. Ini dimulai sebagai label YG Entertainment pada 2016, dan setelah 4 tahun ia menjual sahamnya di YG Entertainment dan terlahir kembali sebagai label independen. The Black Label saat ini menaungi sejumlah idola K-pop, seperti Taeyang BIGBANG, Jeon Somi, dan Zion.T. The Black Label saat ini juga sedang dalam proses ekspansi ke manajemen aktor.

Park Bo Gum dalam drama Record of Youth sebelum masuk wajib militer. Foto: Netflix

Rumor Park Bo Gum Pindah ke YG Entertainment dan HYBE

Park Bo Gum hengkang dari agensi terdahulunya, Blossom Entertainment setelah 10 tahun bersama. Kontraknya berakhir pada akhir Desember 2022 dan sejak saat itu Park Bo Gum berstatus sebagai artis tanpa agensi.

Simak: Sering Beramal, Park Bo Gum Dapat Pujian dari Lembaga Kesejahteraan Anak

Pada pertengahan Januari lalu, muncul kabar kalau Park Bo Gum bergabung dengan YG Entertainment. Laporan menyatakan bahwa aktor tersebut dipengaruhi oleh Sean, yang merupakan direktur YG Entertainment, karena mereka sering berlari dan melakukan pekerjaan sukarela bersama. Namun, YG Entertainment membantah laporan tersebut. “Tidak benar bahwa Park Bo Gum bergabung dengan YG Entertainment," kata YG Entertainment pada Selasa, 17 Januari 2023.

Sepekan setelahnya, perwakilan industri melaporkan bahwa HYBE sedang bekerja untuk mengontrak Park Bo Gum dan sedang membentuk tim manajemen untuk aktor tersebut. Namun kabar tersebut juga dibantah. "(Laporan) itu tidak benar," kata HYBE pada Rabu, 25 Januari 2023.

Park Bo Gum dan IU Bintangi Drama Baru

Perusahaan produksi Pan Entertainment mengonfirmasi bahwa Park Bo Gum dan IU akan membintangi drama mendatang You Have Done Well (judul literal), dengan judul bahasa Korea yang ditulis dalam dialek Jeju. Drama mendatang akan menceritakan kisah hidup Ae Soon (IU) dan Gwan Shik (Park Bo Gum) yang lahir di Pulau Jeju pada tahun 1950-an. Gwan Shik tidak tahu bagaimana harus bertindak jika Ae Soon menangis atau tertawa, tetapi dia adalah pejuang pendiam yang hanya mencintai Ae Soon sejak awal dan mencurahkan segalanya untuk mencintainya.

SOOMPI | NEWSIS

Baca juga: Park Bo Gum, V BTS dan Lisa Blackpink Tampil Kompak di Paris Fashion Week Celine SS23