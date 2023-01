15 Serial Lokal Terbaru Vidio, Bertabur Bintang Ternama dan Beragam Genre

Bagi penggemar action dan thriller, Vidio juga akan menyuguhkan sejumlah tayangan menarik penuh ketegangan dan aksi, seperti Katarsis (Pevita Pearce, Prisia Nasution, Slamet Rahardjo, Sigi Wimala, Shareefa Daanish, Bront Palarae), Why? (Caitlin Halderman, Arya Vasco), 96 Jam (Bastian Steel, Maudy Effrosina, Teuku Rifnu Wikana), dan My Nerd Girl Season 2 (Naura Ayu, Devano Danendra). Sementara itu untuk Anda yang menantikan tayangan komedi, bersiaplah menyaksikan Open BO (Wulan Guritno, Winky Wiryawan), Children of D’Bijis (Tora Sudiro, Aurora Ribero, Randy Martin), dan Suami-Suami Masa Kini Season 2 (Tanta Ginting, Ringgo Agus, Tarra Budiman, Marcell Darwin).

Christine Hakim Main Serial HBO The Last of Us, Diduga Ada Aktor Indonesia Lain

Christine Hakim Main Serial HBO The Last of Us, Diduga Ada Aktor Indonesia Lain

Christine Hakim mengenakan baju laboratorium dalam cuplikan serial The Last of Us yang akan tayang di HBO awal tahun depan.

Baca Selengkapnya