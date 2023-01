Film Titanic akan Ditayangkan Ulang, Simak Profil Kate Winslet Pemeran Rose

TEMPO.CO, Jakarta - Film Titanic karya James Cameron akan ditayangkan di bioskop lagi. Kali ini versi remastered dalam format 3D 4K HDR dengan frame rate tertinggi. Film akan dirilis pada 10 Februari 2023.

Mengutip Collider, Titanic remastered hadir kembali dengan 3D 4K HDR dan frame rate tinggi. Penayangan film itu akan menyusuri kenangan penggemar Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio.

Mengenal Kate Winslet pemeran Rose Dewitt Bukater

Kate Elizabeth Winslet lahir pada 5 Oktober 1975 dari pasangan Sally Anne dan Roger John Winslet. Ia memiliki dua saudara perempuan bernama Anna dan Beth yang keduanya aktris. Adapun adik laki-laki bernama Joss. Kate Winslet mengatakan, ia sangat beruntung hidup dalam keluarga itu yang terus didukung orang tuanya, dilansir Telegraph.

Winslet hidup dalam keluarga aktor yang menginspirasi dia untuk menekuni bidang akting sejak muda. Ia dan saudara perempuannya pun berpartisipasi dalam pertunjukan panggung amatir bernama Foundations. Kemampuannya memainkan peran, ia berhasil diterima di Redroofs Theatre School di Maidenhead yang juga merupakan agensi yang bisa membawa siswanya ke London untuk mengikuti audisi, dikutip dari Hollywood Reporter.

Mengutip Independent, pada 1991, Winslet berhasil melakukan debutnya dalam serial televisi fiksi ilmiah BBC, Dark Season. Ia sempat mengalami kekurangan dana yang memaksanya meninggalkan Redroofs. Pada 1992, ia mendapat peran kecil dalam film televisi Anglo-Saxon Attitudes. Selama pembuatan film, komentar langsung dari sutradara, Diarmuid Lawrence mendorong Winslet menurunkan berat badan, seperti dikutip dari Rolling Stone.

Debut Kate Winsten

Pada 1994, ia melakukan debut film, bukan lagi serial televisi dengan memerankan seorang remaja pembunuh di Heavenly Creatures. Satu tahun kemudian, ia menerima BAFTA Award untuk memerankan Marianne Dashwood dalam Sense and Sensibility. Ketenaran globalnya pun semakin meningkat diikuti dengan peran utamanya dalam romansa epik karya James Cameron, Titanic pada 1997.

Film Titanic berpenghasilan tertinggi kala itu. Peran Rose dalam film tersebut berhasil jatuh ke tangan Winslet setelah berbagai liku pertimbangan. Titanic mengantar Kate Winslet mendapat nominasi Golden Globe untuk Aktris Terbaik.

Setelah Titanic, Winslet menghindari film-film besar karena ia percaya, dirinya masih harus banyak belajar dan tidak siap menjadi seorang bintang. Adapun film-film yang dibintangi Winslet selanjutnya, antara lain Quills (2000), Iris (2001), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Little Children (2006), dan The Reader (2008).

Pada 2015, ia memerankan Joanna Hoffman dalam film biografi Steve Jobs yang berhasil memenangkan penghargaan BAFTA. Belakangan, ia memainkan peran pendukung dalam film fiksi ilmiah terlaris Cameron, Avatar: The Way of Water.

