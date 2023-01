Rick Astley Gugat Rapper Yung Gravy karena Dianggap Meniru Suaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan pencipta lagu asal Inggris, Rick Astley telah menggugat rapper Yung Gravy atas lagu yang diduga meniru suaraya dari Never Gonna Give You Up (1987). Pria bernama lengkap Richard Paul Astley menganggap lagu baru milik Yung Gravy secara ilegal menggunakan impersonator atau peniru yang meniru bariton atau suara khas Rick Astley.

Rick Astley mengajukan gugatan pada Kamis, 26 Januari 2023 di Pengadilan Tinggi Los Angeles. Gugatan tersebut mengatakan lagu Yung Gravy berjudul Betty (Get Money) yang dirilis pada 2022 lalu melanggar hak publisitas dengan menampilkan penyanyi Popnick, yang meniru suara Rick Astley dengan sangat baik sehingga pendengar mengira Rick Astley benar-benar bernyanyi.

"Dalam upaya untuk memanfaatkan popularitas dan niat baik yang luar biasa dari Tuan Astley, para terdakwa ... berkonspirasi untuk memasukkan peniruan suara Tuan Astley yang disengaja dan hampir tidak dapat dibedakan," kata pengaduan itu. "Masyarakat tidak bisa membedakannya."

Pihak Yung Gravy Belum Berkomentar

Rick Astley menuntut ganti rugi jutaan dolar dan keuntungan dari lagu Betty tersebut dari Yung Gravy. Di antara para terdakwa adalah Yung Gravy, yang bernama asli Matthew Hauri, dan label rekamannya, Republic Records Universal Music Group (UMG.AS). Universal dan perwakilan Yung Gravy tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Rapper asal Amerika, Yung Gravy. Foto: Instagram/@yunggravy

Lagu Betty (Get Money) dibuka dengan cuplikan yang terdengar seperti hit Rick Astley Never Gonna Give You Up sebelum Yung Gravy mengambil ritme dan melodi untuk nge-rap tentang gaya hidupnya sebagai pria wanita dan kekayaan. Yung Gravy membahas pembuatan ulang Never Gonna Give You Up milik Astley dalam sebuah wawancara dengan Billboard pada Agustus lalu mengatakan bahwa dia dan timnya "pada dasarnya membuat ulang seluruh lagu" sehingga dapat digunakan untuk single tersebut. "Secara keseluruhan, itu agak sama, tapi ada versi kotor yang terdengar seperti lagu Gravy dengan lebih banyak kata-kata makian," katanya.



Never Gonna Give You Up Milik Rick Astley

Rick Astley yang kini berusia 56 tahun berhasil mencapai No. 1 di Billboard Hot 100 pada tahun 1988 dengan lagu Never Gonna Give You Up. Lagu tersebut melihat popularitas yang bangkit kembali sekitar dua dekade kemudian melalui meme internet Rickroll, yang tiba-tiba menyela konten yang tidak terkait.

Pengacara Rick Astley, Richard Busch, dikenal karena mewakili keluarga Marvin Gaye melawan Robin Thicke dan Pharrell Williams atas dugaan penyalinan lagu Got to Give It Up untuk Blurred Lines.

Kasus Rick Astley Mirip dengan Bette Midler

Gugatan yang diajukan menyebutkan klaim Rick Astley ini mirip dengan kasus pada 1988 di mana Bette Midler berhasil menggugat Ford Motor Co (F.N) karena menggunakan suara yang mirip untuk menjual kendaraan, meskipun Ford telah melisensikan lagunya Do You Want to Dance untuk iklan.

"Tn. Astley memiliki suaranya," kata Busch dalam email. "Undang-undang California jelas ... bahwa tidak ada yang berhak meniru atau menggunakannya dalam rekaman suara baru tanpa izinnya, atau menyebarkannya seolah-olah dia menyetujui penggunaannya."

REUTERS | USA TODAY

