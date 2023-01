Film Titanic akan Ditayangkan Ulang, Apa Perbedaan Remastered, Remake, dan Reboot?

Reboot juga bukan sekuel atau versi lanjutan. Tapi versi baru dari suatu film. Konsep ini banyak digunakan di film-film superhero, contohnya Batman, The Amazing Spiderman, Superman: Man Of Steel, Godzilla yang sudah beberapa kali dibuat versi reboot.

Jika remastered meningkatkan kualitas, remake bertujuan untuk membuat ulang. Mengutip buku A Companion to the Gangster Film menjelaskan, remake proses pembuatan ulang suatu produk hiburan. Bisa produk film, serial televisi, permainan video, lagu, atau bentuk hiburan serupa.

Berikut 7 film terlaris sepanjang sejarah, di urutan pertama Avatar kalahkan Spider-Man: No Way Home

Peluncuran Avatar: The Way of Water, Begini Profil Sutradara James Cameron

James Cameron berminat menjadi sutradara sejak ia menonton Star Wars pada 1977

