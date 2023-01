5 Lagu Buatan Lee Dae Hwi untuk Beberapa Grup dan Idola K-Pop

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Dae Hwi atau Daehwi anggota AB6IX sebelumnya pernah bergabung dalam boyband Wanna One. Idola K-pop kelahiran 29 Januari 2001 itu juga bermain film atau pembawa acara. Ia juga berkontribusi memproduksi atau mengaransemen beberapa lagu grupnya sendiri maupun penyanyi K-Pop lainnya.

Lagu Lee Dae Hwi

1. MXM, Good Day (2017)

Mengutip Osen, MXM duo asal Korea Selatan yang bergabung dalam Brand New Music. Anggota duo, yaitu Lim Young-min dan Kim Dong-hyun yang debut menjadi MXM pada September 2017.

Debut meluncurkan album Unmix yang salah satu lagunya berjudul Good Day ditulis oleh Daehwi. Ia diberikan tanggung jawab menjadi penulis, co-composer, dan co-arranger untuk lagu ini.

2. Yoon Ji Sung, Slow (2019)

Yoon Ji Sung, rekan Daehwi yang berada dalam satu boyband Wanna One. Selama bergabung dengan Wanna One, Yoon Ji Sung dipilih sebagai pemimpin grup itu. Setelah Wanna One bubar, ia melakukan debut solo dengan EP pertama Aside pada Februari 2019. Satu lagu B-side berjudul Slow yang ditulis dan disusun bersama dengan Daehwi.

3. Park Ji Hoon, Young 20 (2019)

Selain Yoon Ji Sung, Park Ji Hoon juga merupakan anggota Wanna One yang salah satu lagunya dibuat oleh Daehwi. Setelah Wanna One bubar, Park Ji Hoon memulai karier solonya dengan Maroo Entertainment. Ia pun debut mengeluarkan EP O'clock yang dirilis pada Maret 2019, dikutip dari Korea Herald. Salah satu lagu dalam EP itu, Young 20 merupakan buatan Daehwi yang memang dikreditkan sebagai penulis lagu dan komposer bersama.

4. IZ*ONE, Airplane (2019)

Mengutip Naver, IZ*ONE debut dalam dunia musik pada 2018 yang berada di bawah naungan Swing Entertainment. Lagu Airplane sebagai hadiah spesial dari salah satu anggota AB6IX, Lee Dae Hwi. Lagu tersebut bagian dari EP kedua girl grup Heart*Iz yang dirilis pada April 2019.

5. As One, It's Ok Not to be Ok (2020)

Mengutip Korea Times, As One adalah adalah girl grup R&B Korea Selatan. Grup itu memulai debutnya pada 1999 dengan album Day by Day. Namun selama beberapa tahun hiatus.

Setelah lebih dari dua tahun absen, As One kembali dengan single It's Ok Not to Be Ok untuk merayakan ulang tahun ke-20 mereka di industri tersebut. Sebagai salah satu labelmate AB6IX, Lee Dae Hwi menulis dan ikut menyusun lagu tersebut, dilansir Kpop Starz.

