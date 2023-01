Bayaran Song Hye Kyo di The Glory Diperkirakan Capai Rp 2,4 Miliar per Episode

TEMPO.CO, Jakarta - Song Hye Kyo dikabarkan menerima bayaran mencapai 200 juta won atau sekitar Rp 2,4 miliar untuk setiap episode drama The Glory. Kabar ini terungkap dalam video yang membahas deretan aktor dan aktris Korea Selatan dengan bayaran tertinggi pada 2023.

Reporter Moonhwa Ilbo, Ahn Jin Yong baru-baru ini merilis sebuah video di saluran YouTubenya yang mengungkapkan berapa banyak aktor dan aktris Korea diperkirakan telah dibayar per episode. Ketika menyinggung soal aktris yang menerima bayaran tertinggi, reporter tersebut menyebutkan nama Jeon Ji Hyun dan Song Hye Kyo.

"Jeon Ji Hyun dan Song Hye Kyo akan mendapatkan sekitar 200 juta won (atau Rp 2,4 miliar) per episode," katanya. Dia memperkirakan bahwa Song Hye Kyo melampaui angka 200 juta won dengan popularitas The Glory dan bakal menerima lebih banyak untuk proyek berikutnya.

Song Hye Kyo dalam drama Korea The Glory. Dok. Netflix

Bayaran Song Joong Ki hingga Ji Chang Wook Rp 3,6 miliar per Episode

Reporter juga menyebutkan aktor seperti Song Joong Ki, Lee Jong Seok, dan Ji Chang Wook menerima sekitar 300 juta won atau Rp 3,6 miliar per episode. "Mereka menerima jaminan lebih dari 300 juta KRW per episode untuk sebuah drama TV," katanya. "Biaya lisensi dari satu drama - berdasarkan drama 16 episode - dapat mencapai hampir 4,8 hingga 5 miliar won (per negara)."

Lebih lanjut, reporter itu juga menyoroti popularitas internasional yang bisa diperoleh para selebriti ini. "Proyek yang menampilkan para aktor dan aktris ini laris manis di luar negeri. Bintang Hallyu seperti Lee Min Ho dan Kim Soo Hyun sudah menerima lebih dari 300 juta won per episode," katanya.

Karakter di The Glory Jadi Favorit Song Hye Kyo

Selama wawancaranya dengan majalah Elle Korea, Song Hye Kyo ditanya tentang karakter favoritnya yang pernah dia mainkan. Tidak mudah bagi Song Hye Kyo untuk menjawabnya karena ia telah bermain di banyak drama Korea terkenal seperti Full House, That Winter, the Wind Blows, Descendants of the Sun, dan Encounter. "Saya suka semua karakter saya," katanya.

Namun pada akhirnya, Song Hye Kyo memilih Moon Dong Eun dari drama The Glory. Meski Song Hye Kyo telah menyelesaikan syuting drama tersebut, karakternya tak terlupakan. “Saya masih belum menyuruhnya pergi. Saat ini, Dong Eun paling ada di hatiku," katanya.

Song Hye Kyo berperan sebagai pemeran utama bernama Moon Dong Eun dalam drama The Glory yang menceritakan kisah balas dendam. Moon Dong Eun adalah korban kekerasan di sekolah yang memutuskan untuk membalas dendam terhadap para pelakunya setelah dia diserang dan dilukai dengan kejam oleh mereka. Dia merencanakan balas dendam yang luar biasa terhadap para pengganggu selama hampir dua dekade.

