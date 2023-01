Mengenal Lee Dae Hwi, Anggota AB6IX dan Mantan Wanna One

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Dae Hwi atau Daehwi idola K-pop yang lahir di Seoul pada 29 Januari 2001 di Seoul, Korea Selatan. Ia penyanyi, penulis lagu, produser, dan aktor televisi Korea Selatan. Namanya semakin melambung dalam dunia hiburan Korea Selatan lantaran bergabung menjadi bagian grup AB6IX.

Perjalanan karier Lee Dae Hwi

Mengutip Osen, sejak masih kecil, Daehwi pernah tinggal di Osaka, Jepang selama dua tahun. Di Los Angeles, Amerika Serikat selama enam tahun. Ia menempuh pendidikan di School of Performing Arts Seoul. Jurusan Seni Panggung. Ia lulus pada 2019. Ia juga berkuliah di Global Cyber University, jurusan Penyiaran dan Hiburan.

Daehwi memulai kariernya sebagai idol setelah lulus dari Audisi Global JYP Entertainment di Amerika Serikat untuk memulai kehidupan trainee di Korea Selatan pada 2015.

Daehwi bergabung dalam Produce 101 Season 2, acara kompetisi di Mnet dan menghasilkan boyband dari 101 kontestan yang mengikuti program itu pada 2017. Daehwi menjadi penampil pertama untuk lagu tema promosi, Pick Me. Saat final, ia berhasil menempati posisi ketiga dengan 1.102.005 suara. Ia mendapat tempat sebagai anggota boyband Wanna One, sebagaimana dilansir Yonhap News Agency.

Mengutip Korea JoongAng Daily, Wanna One memulai debutnya di Wanna One Premier Show-Con pada Agustus 2017 dengan mini album 1×1=1 (To Be One). Daehwi melanjutkan untuk mewakili grup dalam beberapa penampilan di variety show, antara lain Saturday Night Live Korea, Wednesday Food Talk, dan King of Masked Singer.

Pada 2018, kontrak Wanna One dengan Swing Entertainment berakhir. Mereka memilih untuk tidak memperpanjang. Mengutip Dong-A Ilbo, ketika masih bergabung dalam Wanna One, Daehwi kerap terlibat dalam beberapa aktivitas tunggal sebagai pembawa acara, antara lain Global MC Crew di M Countdown, program musik Mnet.

Ia juga menyusun dan memproduksi lagu untuk acara Produce 101. Selama evaluasi pertama program Produce 101 Season 2, ia membawakan lagu buatannya sendiri, Hollywood. Ia memang aktif membuat dan merilis lagu buatannya sendiri. Ia juga pernah dipercaya sebagai produser lagu, salah satunya See You Again dalam Produce 48.

Pada Januari 2019, Daehwi berkolaborasi dengan Park Woo Jin dan meluncurkn lagu l Candle yang berhasil mencapai nomor 60 di Gaon Single Chart. Ia juga bergabung dengan AB6IX yang memulai debutnya pada Mei 2019.

Mengutip Naver, Daehwi juga melebarkan sayapnya dengan melakukan debut aktingnya sebagai pemeran utama dalam drama pendek platform seluler Mobidic SBS berjudul Mon Chouchou Global House. Anggota AB6IX itu juga berpartisipasi dalam acara kompetisi musik Listen Up yang bersaing dengan produser dari seluruh industri K-pop.

