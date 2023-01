Katy Perry Menyesal Tolak Tawaran Kolaborasi dengan Billie Eilish

TEMPO.CO, Jakarta - Katy Perry mengaku menyesal menolak tawaran kolaborasi dengan Billie Eilish. Ia menyebut momen tersebut sebagai penyesalan terbesarnya karena melewatkan kesempatan untuk bekerja dengan Billie Eilish untuk lagu Ocean Eyes yang rilis pada 2016.

Dalam video TikTok yang diunggah oleh 102.7 KIIS FM pada Jumat, 27 Januari 2023, penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut mengatakan kepada penonton di konser bahwa dia pernah diminta untuk berkolaborasi dalam single debut Billie Eilish, Ocean Eyes. Juri American Idol itu mengaku menerima email dari seseorang yang mengatakan, “Hei, lihat artis baru ini. Saya sangat ingin kita bekerja dengannya karena dia bekerja dengan saya untuk Unsub (Records),” kata Katy Perry.

Kala itu, nama Billie Eilish memang belum dikenal luas. "Itu adalah lagu berjudul Ocean Eyes, dan itu hanya seorang gadis pirang," kata Katy Perry. "Dan aku seperti, 'Meh, membosankan'." Dengan mata terbelalak, Katty Perry mengakui, "Kesalahan besar. Kesalahan besar." Dia kemudian bercanda, "Jangan biarkan ini menyebar ke Internet."

Aksi Billie Eilish saat tampil dalam konser Global Citizen 2021 di Central Park, New York, AS, 25 September 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

Lagu Ocean Eyes Sangat Penting untuk Billie Eilish

Billie Eilish pertama kali terkenal tujuh tahun lalu lewat lagu Ocean Eyes dan sejak itu menjadi salah satu nama terbesar di industri ini. Ocean Eyes menjadi salah satu lagu Billie Eilish yang paling populer hingga saat ini, dan dengan mudah mendorongnya menjadi bintang global.

Sejak menjadi pemain reguler di puncak tangga lagu, Billie Eilish telah mengantongi 7 Grammy Awards, Golden Globe, dan Academy Award untuk Best Original Song atau Lagu Asli Terbaik untuk No Time To Die.

Kedua musisi sejak itu menjadi teman, seperti yang terlihat dalam film dokumenter Billie Eilish: The World's A Little Blurry (2021), ketika Katy Perry memperkenalkan dirinya dan Orlando Bloom yang masih menjadi tunangannya saat itu kepada penyanyi muda, yang awalnya tidak mengenali aktor Pirates of the Caribbean itu.

"Tunanganku yang tidak mendengarkan musik modern, dia hanya akan mempermainkanmu di dalam mobil sepanjang waktu," kata Katy Perry kepada Billie Eilish dalam klip tersebut, ketika mereka bertemu di belakang panggung Coachella.

