5 Fakta Unik Film Titanic yang akan Ditayangkan Ulang Versi Remastered

TEMPO.CO, Jakarta - Film Titanic karya James Cameron akan ditayangkan di bioskop lagi. Kali ini versi remastered dalam format 3D 4K HDR dengan frame rate tertinggi. Film akan dirilis pada 10 Februari 2023 mendatang.

Kabar ini diumumkan langsung oleh 20th Century Studios UK. Melalui akun Twitter resminya @20thCenturyUK, perusahaan film itu menyebut penayangan Titanic untuk waktu terbatas. “Titanic kembali ke layar lebar dalam 4K 3D untuk waktu terbatas pada 10 Februari."

Fakta unik film Titanic

1. Film terlaris

Sejak tayang perdana pada 19 Desember 1997, film Titanic banyak memecahkan rekor industri perfilman. Film in salah satu yang paling laris sepanjang sejarah. Mengutip Box Office Mojo, Titanic menduduki tempat ketiga di dunia. Pendapatan kotornya mencapai 2,2 miliar dolar Amerika atau Rp34,2 triliun. Pendapatan film ini di bawah film Avenger: Endgame dan Avatar.

2. Masukan dari astrofisikawan

Mengutip Business Insider, James Cameron menerima surat elektronik dari astrofisikawan Neil deGrasse Tyson. Sutradara itu ditegur gara-gara keliru menyetel latar langit malam film Titanic. Adegan menampilkan tokoh Rose saat menatap langit. Tyson memberi tahu Cameron, pemandangan bintang malam itu tak sesuai dengan kejadian nyata. Sebagai tanggapan itu, Cameron merekam ulang adegan untuk rilis 3D pada 2012.

3. Akurasi dekorasi kapal dibuat persis

Cameron tetap menggunakan elemen pendukung asli. Untuk beberapa dekorasi, dia sengaja memesan dari White Star Line, perusahaan yang merancang dan membuat dekorasi Titanic. Akurasinya dibuat persis, bahkan barang-barang kecil dan tak terlihat pun dicap dengan logo White Star Line.

4. Film termahal

Mengutip Britannica, Titanic film dengan produksi termahal pada masanya. Biaya yang digelontorkan mencapai 200 juta dolar Amerika. Angka yang fantastis kala itu. Film ini menjadi fenomena, terutama daya pikat Leonardo DiCaprio, pemeran Jack. Menurut laporan media, beberapa penggemar menonton film hingga puluhan kali.

5. Nominasi

Titanic dinominasikan untuk 14 Academy Awards. Itu menyamai rekor yang dibuat oleh All About Eve (1950). Tak hanya nominasi, film produksi 1995 itu juga menerima 11 penghargaan. Rekor itu sama dengan film Ben-Hur (1959) dan Lord of the Rings: The Return of King (2003). Titanic juga didapuk Oscar dalam dua kategori, sebagai film terbaik dan sutradara terbaik. Lagu My Heart Will Go On oleh Céline Dion juga menyumbang penghargaan untuk film ini.

