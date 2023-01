Profil dan Fakta Menarik Gojo Satoru, Penyihir Terkuat di Jujutsu Kaisen

Gojo Satoru merupakan penyihir pertama yang lahir dengan six eyes setelah ratusan tahun lalu. Six eyes ini adalah teknik terkutuk yang diwarisi Gojo Satoru dari keluarganya. Dengan kekuatan ini, dia dapat melihat cursed energy secara jelas yang menghabiskan banyak tenaga. Oleh karena itu, dia memilih untuk menggunakan kain penutup mata.

Sinopsis The Way of the Househusband, Anime Yakuza yang Diangkat dari Manga Gokushufudou

Anime The Way of the Househusband diadaptasi dari manga Gokushufudou, bercerita tentang seorang ketua yakuza terkenal dan ditakuti oleh semua orang

