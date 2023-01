Deva Mahenra dan Mikha Tambayong Menikah, Ini Ungkapan Para Selebriti

Aktris cantik Raline Shah juga ikut mendoakan pernikahan Deva Mahendra dan Mikha Tambayong . Raline berdoa agar kedua mempelai bisa tumbuh bersama sebagai pasangan penuh kebahagian. "Congrats Mikha. Wishing you a wishing you a lifetime of happiness and growth with @devamahenra ," tulis akun ralineshah's.

Pesohor Hadiri Premiere The Lord of the Rings: The Rings of Power di Singapura

Pesohor Hadiri Premiere The Lord of the Rings: The Rings of Power di Singapura

Iqbaal Ramadhan, Arief Muhammad, hingga Jerome Polin meriahkan acara gala premier The Lord of the Rings: The Rings of Power di Singapura.

Baca Selengkapnya